[속보] 李대통령, 부산 어선충돌 사고에 “가용자원 총동원해 인명구조”

이재명 대통령. 뉴시스

부산 기장군 인근 해상에서 가스운반선과 어선이 충돌해 어선이 침몰하는 사고가 발생한 가운데 이재명 대통령은 긴급 지시를 통해 가용한 모든 자원을 총동원해 구조에 만전을 기하라고 당부했다.

강유정 청와대 수석대변인은 25일 공지를 통해 “이 대통령은 부산에서 발생한 상선과 어선 충돌 및 어선 침몰 상황에 대해 보고를 받았다”며 “가용한 자원을 총동원해 사고 수습에 임하고 인명 구조에 만전을 기할 것을 지시했다”고 밝혔다.

해양경찰청에 따르면, 이날 오전 10시 10분쯤 부산 기장군 대변 남동방 23해리 해상에서 92톤급 LPG 운반선과 79톤급 저인망 어선이 충돌했다. 당시 LPG 운반선에는 12명, 어선에는 8명이 탑승한 상태였다.

이 사고로 어선이 전복된 뒤 침몰하면서 승선원 8명이 바다에 빠졌다. 현재까지 구조된 인원은 총 6명이다.

해경은 경비함정과 구조대를 현장에 급파해 아직 발견되지 않은 나머지 승선원 2명에 대한 수색 작업을 벌이고 있다.

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