정청래 “검찰 보완수사권 전면 폐지, 당장 해야…민주당 DNA 사수”

8·17 전국당원대회(전당대회) 출마를 공식화하며 더불어민주당 당대표직에서 물러난 정청래 전 대표가 ‘검찰 보완수사권 전면 폐지’를 전면에 내세우며 지지층 결집에 나섰다. 이재명 대통령이 최근까지도 보완수사권의 ‘예외적 적용’ 필요성을 언급하며 국회의 숙의를 강조한 상황에서, 대통령과의 시각차를 드러내며 강성 지지층 표심에 호소하는 행보로 풀이된다.

정청래 더불어민주당 전 대표가 지난 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 서울국제도서전 평산책방 부스에서 문재인 전 대통령을 만난 뒤 취재진의 질의에 답변하고 있다. 공동취재사진

정 전 대표는 사퇴 다음 날인 25일 페이스북에 “보완수사권 전면 폐지. 지금 당장”이라며 “그래야 진정한 검찰청 폐지”라고 적었다. 이어 ‘형사소송법 정부안 즉각 국회 제출’, ‘국회 법제사법위원장 여당 사수 및 원 구성 표결’, ‘7월17일 제헌절 이전 형소법 본회의 통과’를 과제로 제시했다.

이는 이 대통령이 주문한 국회 주도의 숙의 과정보다 ‘입법 속도전’에 무게를 둔 행보다. 앞서 이 대통령은 취임 1주년 기자회견에 이어 지난 19일 유럽 순방 브리핑에서도 “(보완수사권이) 악용될 여지가 없는 작은 경우까지 모두 봉쇄하면 나중에 문제가 생길 수 있다”며 “국회에 권한을 줬으니 책임도 질 것”이라고 말했다.

정 전대표가 당·청 간 이견 논란에도 대통령과 다른 목소리를 내는 것은 전당대회를 앞두고 강경파 이미지를 내세워 당원 지지층을 결집하려는 전략으로 해석된다. 지난해 8월 전당대회에서도 정 전 대표는 ‘강력한 개혁 당대표’ 이미지를 앞세워 당원 표심을 선점한 바 있다.

정 전 대표는 이날 페이스북에 “김대중·노무현·문재인·이재명 대통령을 배출한 자랑스러운 민주당의 역사를 지키겠다”며 “민주당 DNA와 정체성을 확고히 사수하겠다”고도 적었다. 친노(친노무현)·친문(친문재인) 계열을 포함한 전통 지지층 기반을 다지려는 메시지로 읽힌다.

그는 전날 사퇴 직후 전통 지지층이 주로 이용하는 온라인 커뮤니티 ‘딴지일보’에 국회에서 발표한 사퇴문을 올리기도 했다. 딴지일보의 총수로 알려진 김어준 씨에 대해 정 전 대표는 과거 “딴지일보는 민심의 척도”라고 말한 바 있다.

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