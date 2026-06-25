방탄소년단, 日 오리콘 상반기 결산 2관왕

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 일본 오리콘 상반기 결산을 휩쓸었다.

오리콘이 25일 발표한 '상반기 랭킹 2026'(집계 기간 2025년 12월8일~2026년 6월7일)에서 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'이 '앨범 랭킹'과 '합산 앨범 랭킹'에서 1위를 차지하며 2관왕에 올랐다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

방탄소년단은 2020년 일본 정규 4집 '맵 오브 더 솔:7 ~더 저니~(MAP OF THE SOUL:7 ~THE JOURNEY~)'로 상반기 '앨범 랭킹' 정상을 찍었다.

이들은 해외 가수 중 유일하게 해당 차트에서 통산 두 번째 1위를 거머쥐었다. '아리랑'은 72만8000여 장 판매됐다. 상반기 '앨범 랭킹'에서 70만 장 넘는 판매량을 기록한 해외 남성 아티스트의 음반은 2004년 영국의 전설적인 록 밴드 '퀸(Queen)'의 컴필레이션 앨범 '주얼스(Jewels)' 이후 22년 만이다.

방탄소년단은 상반기 '합산 앨범 랭킹' 1위에 오른 최초의 외국 뮤지션이 됐다. 지금껏 해당 차트에서 80만 포인트를 초과한 작품은 일본의 인기 그룹 '킹앤프린스(King & Prince)'와 '스노우맨(Snow Man)'의 앨범뿐이었다. 방탄소년단은 이번에 무려 92만 2000 포인트를 달성해 역대 세 번째로 80만 포인트를 돌파한 아티스트가 됐다. 이들은 '앨범 랭킹'과 '합산 앨범 랭킹' 1위를 비롯해 '디지털 앨범 랭킹' 3위에도 이름을 올리며 오리콘 상반기 결산에서 막강한 존재감을 입증했다.

방탄소년단은 오리콘을 통해 "'아리랑'은 완전체로 3년 9개월 만에 발매한 앨범이다. 오랜만에 선보인 앨범이자 '지금의 방탄소년단'을 담은 음반이 많은 사랑을 받고 있어 정말 영광스럽고 기쁘다"라고 밝혔다. 또한 "항상 방탄소년단과 저희의 음악을 사랑하고 응원해 주시는 여러분께 감사드린다"라고 덧붙였다.

한편 일본 5인조 댄스 보컬 그룹 '밀크(M!LK)'가 '폭렬 사랑해／너무 좋아해서 멸!(爆裂愛してる／好きすぎて滅！)'로 '작품별 판매량 부문'의 합산 싱글 랭킹에서 첫 1위를 차지했다. 싱글 랭킹 1위는 스노우맨의 '뱅! / 세이브 유어 하트 / 오도로우제!(BANG!!／SAVE YOUR HEART／オドロウゼ！)'다. 싱어송라이터 요네즈 겐시의 '아이리스 아웃(IRIS OUT)'이 '스트리밍 랭킹' 1위다.

<뉴시스>

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