SNS ‘고액 알바’의 덫…가짜 교통사고로 보험금 3억 뜯어낸 59명 검거

사회관계망서비스(SNS)에 ‘고액 알바’ 광고를 올려 공범을 모은 뒤, 허위 교통사고를 꾸며 수억원의 보험금을 가로챈 일당이 경찰에 무더기로 덜미를 잡혔다.

공범을 모집하고자 SNS에 올린 ‘고액 수익 보장’ 게시글. 대구경찰청 제공

대구경찰청 교통범죄수사팀은 보험사기방지특별법위반 혐의로 A(20대)씨 등 59명을 검거했다고 25일 밝혔다.

경찰에 따르면 이들은 2023년 2월부터 2024년 9월까지 SNS에 ‘자기차량손해 보험이 있으면 고액의 수익을 보장한다’는 게시글을 올려 공범을 모집했다. 이후 서로 가해자와 피해자 역할을 분담해 가상의 교통사고를 접수하는 수법을 썼다. 이들은 이 같은 방식으로 총 60회에 걸쳐 허위 사고를 접수했으며, 보험사로부터 보험금 약 3억원을 편취한 혐의를 받고 있다.

경찰은 차량 블랙박스 영상 분석과 금융계좌 추적 등을 통해 피의자들의 범죄 혐의를 입증했다. 대구경찰청은 이번 사건을 포함해 교통 보험사기 집중 단속을 벌인 결과, 지금까지 총 105명, 115건의 범행을 적발했으며 전체 피해 금액은 7억2000만원 상당에 달한다고 설명했다.

경찰 관계자는 “SNS에서 ‘단기간 고수익 보장’을 미끼로 제안하는 알바는 범죄에 휘말릴 가능성이 매우 높으므로 각별한 주의가 필요하다”며 “건전한 보험 시장 질서를 어지럽히는 고의 교통사고 등 보험사기 범죄에 대해 지속적인 단속을 이어갈 방침”이라고 밝혔다.

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