전현무 "남아공 잡고 LA 갑니다"…이영표와 몬테레이 중계석 긴장감

방송인 전현무가 축구 중계 데뷔전을 앞두고 이영표 KBS 해설위원과 함께한 현장 사진을 공개했다.

25일 KBS에 따르면 전현무 캐스터와 이영표 해설위원은 이날 오전 10시 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 3차전 대한민국과 남아프리카공화국의 경기가 열리는 몬테레이 스타디움 중계석에서 포착됐다.

공개된 사진에는 이 위원과 전 캐스터가 경기장 중계석에 앉아 엄지손가락을 들어 보이는 모습이 담겼다. 중계석 뒤편에는 태극기가 걸려 있다.

전 캐스터는 자신의 소셜미디어에 "우린 무조건 남아공 잡고 LA 갑니다"라는 글과 함께 이 위원과 찍은 인증샷을 올리며 대표팀을 응원했다.

이 위원은 앞서 KBS를 통해 공개한 경기 분석 인터뷰에서 "대표팀이 갖고 있는 최상의 전력을 보여준다는 전제 하에 두 골 차 이상의 승리를 기대한다"고 밝혔다.

KBS 2TV는 이날 오전 9시10분부터 이 위원과 전 캐스터의 중계로 한국과 남아공의 경기를 생중계한다. 이경규와 남현종은 멕시코 현장 리포트에 나서며, 광화문 거리응원 현장에는 배우 겸 해설위원 박재민이 출격한다.

<뉴시스>

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