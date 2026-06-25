정동영 "평화체제 전환 위한 다자대화할 때…美지지·협력 필요"

정동영 통일부 장관은 24일(현지시간) "남북간 신뢰를 다시 쌓고 한반도 평화체제로 전환하기 위한 다자 대화를 시작할 때"라고 밝혔다.



미국의 한인유권자단체 '미주민주참여포럼'(KAPAC)에 따르면 정 장관은 이날 미 워싱턴DC에서 이 단체가 연 콘퍼런스에서 서면 축사를 통해 "한반도에 제도화된 평화를 만들어내야 한다"며 이같이 밝혔다.

정동영 통일부 장관. 연합뉴스

정 장관은 "한반도 평화체제는 한반도뿐만 아니라 동북아시아 전역에서 지속가능한 평화의 토대가 될 것"이라며 "이를 위해서는 미국을 비롯한 국제사회의 지지와 협력이 필요하다"고 강조했다.



정 장관은 "한반도 평화공존에 대한 정부의 의지는 확고하다"며 "지난 1년간 정부는 남북간 긴장 완화와 신뢰 회복을 위한 선제적 조치를 일관되게 추진해왔고 앞으로도 적대와 대결을 상호 존중과 협력으로 바꿔나가기 위한 노력을 이어나갈 것"이라고 부연했다.



문재인 전 대통령도 서면 축사를 통해 "우리가 겪고 있는 거대한 세계적 변화 속에서 한반도의 평화는 단순히 남북 간의 문제에 국한되지 않는다"면서 "이는 아시아 태평양 지역은 물론 전세계 평화의 시금석"이라고 지적했다.



문 전 대통령은 "한반도에서 평화의 모델을 세우기 위해 힘을 합치기를 요청한다"면서 "지구상에 마지막으로 남은 냉전 체제를 해제하는 것은 평화에 대한 전세계의 믿음을 회복하는 역사적 성과가 될 것"이라고 강조했다.



문 전 대통령은 세계가 불신과 불안의 깊은 심연으로 빠져들어 가고 있고 미국의 역할이 어느 때보다 중요하다면서 "미국만이 그렇게 할 힘이 있기 때문"이라고 했다.



이어 "미국이 현재의 글로벌 위기의 책임에서 완전히 자유로울 수 없다"며 미국에 다자질서 회복과 대화를 통한 평화적 문제 해결에 필요한 리더십을 보여줄 것을 촉구했다.

<연합>

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