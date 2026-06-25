‘1690만 감독’ 장항준 스타일리스트도 생겼다…“소속사 매출 1위”

영화 ‘왕과 사는 남자’로 천만 감독 반열에 오른 장항준 감독의 달라진 위상이 공개된다.

장항준은 26일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에 절친한 사이인 가수 윤종신과 동반 출연한다.

이날 방송에서는 ‘왕과 사는 남자’의 흥행 이후 달라진 장항준의 일상과 소속사 내 위상이 화제로 오른다.

KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면. KBS

장항준이 소속된 미디어랩시소의 대표 송은이는 “나는 스케줄 다닐 때 혼자 소소하게 다니는데, 오늘은 소속사 전 직원이 출동했다”고 말했다. 이어 “원래는 매니저 없이 혼자 다니던 분인데, 이제 숍을 다니기 시작하고 스타일리스트도 생겼다”면서 “소속 아티스트 중 현재 매출 1위가 장항준”이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 고 덧붙였다.

이에 주우재와 윤종신은 “장항준 감독님이 목 늘어난 티셔츠 안 입은 거 처음 본다”, “원래는 멱살 한 번 잡힌 사람처럼 늘어나 있었다”고 농담을 건넸다. 장항준은 “겉옷, 속옷 모두 구멍이 크게 나기 전까지는 애용한다”고 답해 웃음을 자아냈다.

KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’ 방송화면. KBS

장항준은 1996년 영화 ‘박봉곤 가출사건’ 각본으로 데뷔한 뒤 ‘라이터를 켜라’, ‘불어라 봄바람’, ‘기억의 밤’, ‘리바운드’, ‘오픈 더 도어’ 등을 연출했다.

올해 개봉한 연출작 ‘왕과 사는 남자’는 약 1690만명의 관객을 동원하며 역대 한국 영화 흥행 순위 상위권에 이름을 올렸다. ‘왕과 사는 남자’는 1457년 청령포를 배경으로 폐위된 단종과 유배지 촌장 엄흥도의 이야기를 그린 사극으로, 유해진·박지훈·전미도·유지태 등이 출연했다.

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