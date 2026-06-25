오후 전국 대부분 지역에 거센 소나기…중부엔 시간당 30㎜ 안팎

25일 오후에서 밤까지 제주를 제외한 전국 대부분의 지역에 소나기가 쏟아질 때가 있겠다. 경기동부와 강원, 충북북부, 경북북부 등은 26일 아침까지 소나기가 내릴 수 있다.



현재 중국 산둥반도 쪽에 찬 공기를 품은 기압골이 자리하고 있다.

서울 을지로에서 우산을 쓴 퇴근길 시민들이 발걸음을 옮기고 있다.

이 기압골이 오후 들어 우리나라로 들어오면서 우리나라 대기 상층을 찬 공기가 차지하게 될 전망이다.



이런 가운데 대기 하층 공기가 햇볕에 달궈지면서 '상층에는 찬 공기, 하층에는 따뜻한 공기'가 자리한 상태가 만들어지겠다. 그러면서 상대적으로 가벼운 하층 뜨거운 공기가 부력에 의해 지속해서 상승, 대기가 불안정해지고 소나기구름이 발달하겠다.



소나기구름은 각기 다른 방향에서 불어 드는 바람이 모여 충돌해 상승하는 지역에서 더 잘 발달하겠다.



대기 상층에 들어오는 찬 공기의 강도가 강해 소나기가 충남을 제외한 중부지방에는 시간당 30㎜ 안팎, 나머지 지역에 시간당 20㎜ 안팎씩 퍼붓기도 하겠다.



소나기가 내릴 때 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치겠으며 대기 불안정이 심한 곳에는 우박이 떨어지기도 하겠으니 대비해야 한다.



소나기 강수량은 강원내륙·산지 10∼80㎜, 수도권·충북·경북북부 5∼60㎜, 서해5도·강원동해안·대전·세종·충남·전북·대구·경북(북부 제외) 5∼40㎜, 전남내륙·울산·경남내륙 5∼30㎜ 정도일 것으로 예상된다.



좁은 구역에 집중적으로 내리는 소나기 특성상 지역 내에서도 강수량에 차이가 나겠으니 최신 기상 정보와 레이더 영상을 수시로 확인하는 것이 좋겠다.



이날 기온은 대체로 평년기온 수준이겠다.



오전 8시 주요 도시 기온은 서울 22.3도, 인천 22.8도, 대전 21.7도, 광주 22.4도, 대구 21도, 울산 19.7도, 부산 22.2도다.



낮 최고기온은 21∼28도로, 대부분 지역에서 30도 아래에 머물 전망이다.



제주해안에 당분간 너울이 유입되겠다. 26일부터는 동해안에도 다시 너울이 유입될 것으로 예상된다.



너울이 유입될 때는 높은 물결이 해안으로 강하게 밀려와 위험하니 해안에는 되도록 가지 말아야 한다.

<연합>

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