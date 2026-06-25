‘수원 좀비’ 영상 속 30대男 석방…마약 간이·정밀검사 결과 왜 달랐나

사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 퍼진 이른바 ‘수원 마약 좀비’ 영상 속 30대 남성이 경찰 마약 간이검사에서는 필로폰 양성 반응이 나왔지만, 국립과학수사연구원 1차 예비 감정에서는 음성 판정을 받아 석방됐다. 경찰은 국과수 정밀 감정 결과를 토대로 혐의 입증 여부를 판단할 방침이다.

온라인상에 퍼진 이른바 ‘수원 마약 좀비’ 영상. 사회관계망서비스(SNS) 캡처

25일 경기 수원권선경찰서 등에 따르면 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 긴급 체포한 30대 남성 A씨를 전날 석방했다. A씨의 마약류 투약 여부를 확인하기 위해 국과수에 정밀 감정을 의뢰한 후 회신받은 1차 예비 감정에서 음성 판정이 나온 데 따른 조치다.

A씨는 앞서 지난 21일 오후 12시30분쯤 수원시 권선구 한 아파트 단지 버스정류장 인근에서 필로폰을 투약한 상태로 배회한 혐의를 받는다.

당시 한 목격자가 A씨 모습을 영상으로 촬영해 SNS에 게시했다. 영상에는 A씨가 등을 굽힌 상태로 양팔을 축 늘어뜨린 채 좌우로 조금씩 비틀거리는 모습이 담겼다. 최근 미국과 호주 등 해외에서 사회적 문제로 떠오르고 있는 ‘펜타닐 좀비’를 연상케 하는 모습에 논란이 됐다.

경찰은 지난 23일 오전 7시쯤부터 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등 조사에 나서 같은 날 오전 10시30분쯤 현장 부근에서 A씨를 발견했다. 경찰은 A씨를 상대로 마약 간이 검사를 진행했는데, 이 검사에서 필로폰 양성 반응이 나오자 긴급 체포했다.

경찰은 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토했으나, 국과수 1차 예비 감정에서 필로폰 음성 판정이 나오자 하루 만에 석방했다. A씨는 펜타닐 간이검사에서도 음성 판정을 받았다. 소지품 중 필로폰이나 펜타닐 등 마약류는 없었던 것으로 알려졌다.

A씨는 경찰 조사에서 몸을 늘어뜨린 채 있었던 이유에 대해 “당시 상황이 기억나지 않는다”고 진술했다가 이후 “피곤해서 그랬다”, “스트레칭을 하는 중이었다”는 취지로 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

최근 국내에서도 케타민과 합성대마, 펜타닐 등 신종 마약류가 잇따라 적발되면서 국과수 감정 대상도 다양해지고 있다. 지난해 국과수 마약류 감정 건수는 총 14만775건으로 역대 최다를 기록했다.

마약 투약이 의심되는 경우 수사는 간이검사와 국과수 정밀 감정 순으로 진행된다. 경찰이 현장에서 실시하는 간이검사는 신속하게 투약 여부를 가려내기 위한 1차 선별 검사다. 메스암페타민(필로폰), 대마, 코카인, 아편류 등을 검출하는 데 효과적이다. 다만 위양성이나 위음성 가능성이 있어 최종 증거로 활용되지는 않는다. 감기약이나 일부 의약품 복용 등으로도 필로폰 계열 양성 반응이 나타나는 사례도 종종 있어왔다.

이에 경찰은 소변이나 모발 등을 국과수에 보내 정밀 감정을 의뢰한다. 약물 계열만 가려내는 간이검사와 달리 어떤 마약 성분이 검출됐는지까지 확인할 수 있어 국과수 감정 결과를 최종 판단 기준으로 삼는다. 소변 검사는 투약 후 3~10일까지 마약이 검출돼 비교적 최근에 투약한 것으로 의심될 때 주로 시행한다. 모발 검사는 수개월 전 투약 여부까지 확인할 수 있어 상습 투약 여부를 확인할 때 활용된다.

다만 합성대마 등 일부 신종 마약류는 일반 간이검사로는 확인이 어렵거나 소변·모발 검사에서도 검출이 쉽지 않은 경우가 있다. 이 경우 고정밀 분석 장비를 이용한 추가 감정이 필요하며 결과가 나오기까지 2~5주가량의 시간이 걸린다.

이번 사건의 경우에도 경찰은 국과수 정밀 감정 결과를 토대로 A씨의 실제 마약 투약 여부를 최종 판단할 방침이다. 정밀 감정 결과는 약 1주일 뒤 나올 것으로 예상된다.

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