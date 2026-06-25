[월드컵] 오현규, 남아공전 최전방 선발 출격…손흥민은 벤치서 출발

2026 북중미 월드컵 조별리그 마지막 경기에 나설 홍명보의 공격 선봉에 오현규(베식타시)가 서고, '캡틴' 손흥민(LAFC)은 벤치에서 출발한다.



홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열리는 남아프리카공화국과의 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전 선발 최전방 공격수로 오현규의 이름을 올렸다.

오현규가 월드컵 경기에 선발로 나서는 것은 이번이 처음이다. 그는 이번 대회 체코와의 1차전(2-1 승) 때 득점포를 가동한 바 있다.



반면 손흥민은 2014년 브라질 대회부터 월드컵에 출전한 이래 처음으로 교체 명단에 들었다.



오현규는 양 측면의 황희찬(울버햄프턴), 이강인(파리 생제르맹)과 공격을 이끌 것으로 보인다.



중원에선 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄시티)가 호흡을 맞춘다.



이기혁(강원), 김민재(뮌헨), 이한범(미트윌란)이 스리백 수비진을 구성했고, 좌우 윙백은 설영우(즈베즈다)와 이태석(빈)이 맡는다.



골문은 어김 없이 김승규(도쿄)가 지킨다.



멕시코와의 2차전과 비교해서는 손흥민과 측면 공격에 나섰던 이재성(마인츠), 윙백 김문환(대전)이 오현규, 황희찬, 이태석으로 바뀌었다.



손흥민이 벤치에서 시작하며 주장 완장은 김민재가 찬다.

상대인 남아공 대표팀에선 에비던스 막고파가 최전방 공격수로 낙점됐고, 2선에 오스윈 아폴리스, 렐레보힐레 모포켕, 타펠로 마세코가 나설 것으로 예상된다.



멕시코와의 대회 개막전에서 퇴장당했던 미드필더 스페펠로 시톨레가 돌아와 경고 누적으로 빠진 중원의 핵심 테보호 모코에나의 공백을 채우며, 탈렌테 음바타가 함께 미드필더로 나선다.



쿨리소 무다우, 이메 오콘, 음베케젤리 음보카지, 오브리 모디바가 수비진을 이루고, 주장인 론웬 윌리엄스가 골키퍼 장갑을 낀다.



남아공 대표팀에서 유일하게 잉글랜드 무대에서 뛰는 공격수 라일 포스터(번리)는 체코와의 2차전에 이어 교체 명단에 들었다.

<연합>

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