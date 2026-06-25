비트코인 6만달러 밑으로…20개월만에 최저

가상화폐 대표주자인 비트코인 가격이 20개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다.



코인베이스에 따르면 비트코인은 25일 오전 2시45분께 24시간 전보다 5.7% 하락한 5만9천14달러까지 떨어졌다. 이는 2024년 10월 이후 최저치다.

사진=로이터연합뉴스

2025년 10월 달성했던 사상 최고치(12만6천272달러) 대비로는 약 52.6% 하락했다.



이날 하락으로 지난 2년간 비트코인 가격의 주요 지지선으로 여겨져 온 6만달러선이 깨졌다.



미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 가능성이 커진 게 비트코인 가격 하락에 영향을 준 것으로 보인다.



금리 인상은 위험 선호 심리를 약화시켜 투자자들이 상대적으로 안전한 자산으로 이동하게 만든다.



최근 수년간 가상화폐는 미국 주식 시장과 비슷한 흐름을 보였지만, 지금은 그렇지 않다.



비트코인은 올해 32% 하락했다. 비트코인 가격은 주식 시장이 반등할 때도 회복세를 보이지 못했다.



시장에서는 투자자들의 관심이 가상화폐 대신 인공지능(AI) 관련 주식으로 옮겨갔다고 보고 있다.



가상화폐 자산운용사 해시덱스의 글로벌 시장 분석 책임자 게리 오셰이는 "주요기업공개(IPO)와 AI 관련 주식이 주목받으면서 시장 심리는 여전히 약세를 보이고 있다"고 말했다.



미국의 비트코인 상장지수펀드(ETF)는 지난 5월에만 약 64억달러의 순유출을 기록했다.

<연합>

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