오후부터 전국 곳곳에 소나기…천둥·번개도 [오늘날씨]

목요일인 25일은 오후부터 밤사이 중부지방과 전북·전남 내륙·경상권에서 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

우산을 쓴 채 이동하는 시민들. 연합뉴스

예상 강우량은 서울·인천·경기 5~60㎜, 강원 내륙·산지 10~80㎜, 충북 5~60㎜, 대전·세종·충남과 전북 5~40㎜, 전남 내륙 5~30㎜, 경북 북부 5~60㎜, 대구·경북(북부 제외) 5~40㎜, 울산·경남 내륙 5~30㎜, 서해5도 5~40㎜다.

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있고, 중부지방과 경북권을 중심으로는 우박 등이 떨어지는 곳이 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 21.1도, 인천 21.3도, 수원 20.8도, 춘천 17.9도, 강릉 18.0도, 청주 21.5도, 대전 20.2도, 전주 20.4도, 광주 20.8도, 제주 19.7도, 대구 19.7도, 부산 20.0도, 울산 18.8도, 창원 20.7도 등이다.

낮 최고기온은 서울 28도, 인천 28도, 수원 28도, 춘천 25도, 강릉 22도, 청주 27도, 대전 26도, 전주 28도, 광주 28도, 대구 25도, 부산 25도, 제주 25도 등으로 예상된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5~2.5m, 서해 0.5~2.0m로 예상된다.

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