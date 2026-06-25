정부조달문화상품협회, ‘2026 마이케이페스타’ 참가

정부조달문화상품협회(회장 고성배)는 25일부터 28일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 2026 마이케이페스타에 참가해 정부조달문화상품 정책을 홍보하고 조달청 나라장터에 등록된 장인들의 우수 문화상품을 선보인다고 밝혔다.

이번 행사에는 협회 자문위원인 박해도 작가를 비롯해 김경아(한뼘미디어), 김경희(단유민화), 김규리(부띠끄소울), 김양진(프론스테라), 송재민(까마종), 오형신(오네마루), 옥지선(텔몬), 이석제(난계국악기), 정혜영(코리아무드×소희반), 채성순(성협공예), 황윤희(유니크리아트) 등 12명의 회원 작가가 직접 참여한다. 협회 사무국은 종합홍보전을, 조달청 대변인실은 SNS 홍보전을 각각 진행할 예정이다.

특히 박해도 작가는 임진왜란 당시 명량해전을 모티프로 한 작품을 공개한다. 그는 “신에게는 아직 12척의 배가 있습니다”라는 장계로 잘 알려진 이순신 장군의 리더십과 명량대첩의 정신을 형상화한 판옥선과 거북선 12척을 순은(99.99%) 약 1만 돈을 사용해 제작했다. 이 작품은 전통 타출기법을 활용한 것으로, 협회 측은 세계 공예사에서 보기 드문 규모의 은공예 작품이라고 설명했다.

정부조달문화상품협회는 조달청 지원 아래 전통 공예와 문화상품의 국내외 판로 확대 및 활성화를 위한 다양한 사업을 추진하고 있다. 이번 박람회를 통해 국내외 관람객과 바이어들에게 한국 전통문화의 가치와 우수성을 알리고, 한국 문화상품의 경쟁력을 널리 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

한편 ‘MyK FESTA’는 문화체육관광부가 주최하고 한국국제문화진흥원이 주관하는 K-컬처 박람회로, 올해 두 번째로 개최된다.

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