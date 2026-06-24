중재국 파키스탄 "미·이란 실무 회담 다음 주 재개…30일 예상"

미국과 이란의 종전 협상을 중재하는 파키스탄 정부가 잠시 중단된 양국의 실무 회담이 다음 주에 시작될 예정이라고 24일(현지시간) 밝혔다.



AFP 통신과 중국 관영 신화통신에 따르면 타히르 안드라비 파키스탄 외무부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 "(실무) 회담은 다음 주, 아마도 화요일(30일)에 재개될 것으로 보인다"면서도 "월요일(29일)이나 수요일(7월 1일)이 될 수도 있다"고 말했다.

미·이란 회담이 열린 스위스 뷔르겐슈토크. AFP연합뉴스

다만 그는 미국과 이란의 추가 실무 회담이 어느 나라에서 열리는지는 밝히지 않았다.



안드라비 대변인은 중재국인 파키스탄과 카타르가 향후 몇주 동안 미국과 이란 대표단과 계속 협력해 종전 양해각서(MOU)가 효과적으로 이행되게 할 것이라고 강조했다.



파키스탄은 지난 2월 말 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동전쟁이 시작되자 3월부터 중재국 역할을 자처하고 나섰다.



지난 4월 11∼12일 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 미국과 이란의 1차 종전 회담이 열렸으나 당시 양국은 합의하지 못했다.



같은 달 21일로 예상됐던 2차 회담에는 미국과 이란 모두 불참했고, 두 나라는 파키스탄을 통해 물밑에서 간접 협상을 이어오다가 지난 14일 종전 MOU에 서명했다.



이후 양국은 스위스 뷔르겐슈토크에서 종전 MOU를 이행하기 위한 고위급 회담을 연 데 이어 전날까지 실무 회담을 했다.

<연합>

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