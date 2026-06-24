‘산학관’ 손잡고 새만금 채용 연계형 인재 육성

새만금개발청이 새만금 국가산업단지 입주 기업과 직업계 고등학교를 연결하는 채용 연계 체계를 구축하며 지역 맞춤형 인재 양성에 나섰다.

새만금개발청은 24일 이피캠텍㈜, 수소에너지고등학교와 함께 ‘새만금 국가산단 우수 기술인재 양성을 위한 채용 연계 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

윤진환 새만금개발청 개발전략국장과 이병훈 이피캠텍㈜ 대표, 송현진 수소에너지고등학교장이 24일 ‘새만금 국가산단 우수 기술인재 양성을 위한 채용 연계 업무협약’을 체결한 뒤 협약서를 들어 보이고 있다. 새만금개발청 제공

이번 협약은 직업계고 학생들에게 양질의 현장 실습과 취업 기회를 제공하고, 새만금 산단 입주 기업의 인력 수요에 대응하기 위해 마련됐다.

협약에는 새만금개발청과 이차전지 전해질 등 화학소재를 생산하는 이피캠텍, 국내 최초 수소 분야 특성화고인 수소에너지고가 참여했다. 이피캠텍은 새만금 국가산단에 785억원 규모의 투자를 계획하고 있으며, 수소에너지고는 전북 완주에 위치한 협약형 특성화고다.

새만금개발청은 앞서 지난 4월 에코앤드림과 연계해 학습 근로자 4명의 채용을 지원한 데 이어, 이번에는 수소에너지고 학생들의 조기 취업을 위해 이피캠텍과의 채용 연계를 성사했다.

협약에 따라 각 기관은 일·학습 병행 등 채용 연계 제도 홍보와 참여기업 확대, 산업 수요를 반영한 맞춤형 교육과정 개발·운영, 현장 실습과 도제식 현장 교육 기회 제공 등에 협력하기로 했다. 특히 이피캠텍은 수소에너지고 재학생 2명에게 일과 학습을 병행하는 기회를 제공할 예정이다.

새만금개발청은 이번 협약을 통해 기업의 인력난 해소와 청년 취업 지원은 물론, 산단 정주 여건 개선에도 도움이 될 것으로 기대한다.

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