李대통령 “징집병 최소화하고 선택적 모병제”

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 해병대 연평부대를 찾아 “징집병을 최소화하고 모병을 통해 군을 직장으로 선택할 수 있게 바꿔나가겠다”고 밝혔다. 6·25전쟁 발발 76주년을 하루 앞두고 최전방 부대를 방문해 장병 처우 개선과 ‘강한 국방력’ 기조를 동시에 강조한 것이다.

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평부대 포9대대를 위성락 국가안보실장, 안규백 국방부 장관 등과 방문해 장병들과 파이팅을 외치며 기념촬영을 하고 있다. 이 대통령은 장병과 점심 자리에서 “여러분의 희생과 헌신 덕에 국민이 편안한 일상을 누리고 있다”고 밝혔다. 옹진=남정탁 기자

이 대통령은 호국보훈의 달을 맞아 이번 주 6·25전쟁 기념식 참석, 안보기업 육성 회의 주재 등 사흘 연속 안보 일정을 이어간다. 이날 연평부대 방문도 그 일환으로, 위성락 국가안보실장과 안규백 국방부 장관 등이 동행했다. 이 대통령은 이날 오전 연평부대를 시찰한 뒤 장병들과 오찬 간담회를 했다. 연평부대 포9대대 장병들은 이 대통령이 연병장에 도착하자 “대통령님 사랑합니다”라는 구호로 맞이했다. 이 대통령은 붉은 명찰이 달린 해병대 점퍼에 남색 정장 바지 차림으로 K9A1 자주포에 탑승해 K-6 중기관총을 조준해보기도 했다.



장병들과의 점심 자리에는 쌀밥과 육개장, 소불고기, 야채스틱, 수박 등이 제공됐다. 이 대통령은 장병들을 향해 “여러분의 희생과 헌신 덕에 국민들이 편안한 일상을 누리고 있다”며 “많이 억울할 수도 있을 텐데, 정부에서 그 억울함이 최소화될 수 있도록 많은 정책을 만들어보려 한다”고 말했다.



장병들은 이 자리에서 “새 헬스 기구를 배치해 달라”, “연평도에도 위문열차를 보내달라”, “정신과 군의관이 필요하다”고 건의했다. 이에 이 대통령은 위 실장에게 새 헬스 기구를 “바로 보내주라”고 지시했다.



식사 후 이 대통령은 직접 K-2 소총과 K-15 경기관총 사격에 나섰다. 이 대통령은 K-2 소총 10발을 모두 영점 표적지에 명중시켰다.이 대통령은 평화전망대에서 서해 북방한계선(NLL) 인근에서 불법 조업 중인 중국 어선들을 직접 확인하고 “북한 선박도 아니고 중국 선박이 경계 지점에 와서 분쟁을 일으키는 건 못하게 해야 한다”고 지적했다.

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