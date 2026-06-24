친명·친청, 노선 투쟁·계파 갈등 본격화… 여권 분화 신호탄 [정청래 당대표 사임]

더불어민주당 정청래 대표가 24일 연임 도전을 위해 대표직을 사퇴함에 따라 여당의 당권 경쟁은 김민석 국무총리와 송영길 의원, 정 전 대표(가나다순)가 맞붙는 3자 각축전으로 치러질 태세다. 23대 총선 공천권을 쥐게 될 차기 당대표가 정 전 대표만 아니면 괜찮다고 생각하는 친명(친이재명)계는 김 총리와 송 의원이 향후 본격적인 경선 국면에 들어가 단일화 연대를 구축해야 승산이 있다고 본다. ‘노선 투쟁’이자 ‘계파 갈등’의 무대가 될 이번 전당대회는 친명계가 일시적 흐름에 그칠지, 아니면 독자적 계파와 계보로 자리매김할지를 가를 분수령이기도 하다. 당권 경쟁이 친명계와 친청(친정청래)계의 정면충돌 양상으로 흐를 경우, 계파 간 갈등이 여권 분화의 신호탄이 될 가능성도 배제할 수 없다.

김민석 국무총리, 송영길 더불어민주당 의원, 정청래 더불어민주당 전 대표(왼쪽부터).

◆金 미는 친명계, ‘약점 보완’은 과제



여권에 따르면 친명계 의원 상당수는 차기 당대표로 김 총리를 밀고 있다. 지난해 전당대회 때 박찬대 후보(현 인천시장 당선인)를 밀었던 100여명의 친명계는 뜻을 이루지 못한 뒤로 ‘권토중래(捲土重來)’를 노려왔다. 김 총리는 이번 정부에서 이 대통령을 보좌했고, 이 대통령이 연임 당대표로 재임할 때는 수석최고위원으로서 호흡을 맞췄다. 김 총리가 수석최고위원에 당선된 배경에는 당대표 후보였던 이 대통령의 전폭적인 지원이 있었다. 이 때문에 친명계는 국정운영 성과를 본격적으로 내야 하는 집권 2년차를 맞아 정부를 뒷받침하고 원만한 당청 관계를 유지해야 하는 차기 당대표로 김 총리가 제격이라고 본다.



친명계는 다만 경선 국면에서 각 주자의 네거티브가 극에 달할 때 김 총리의 약점이 부각될 가능성을 우려한다. 윤석열 전 대통령의 계엄 선포 가능성을 예측했던 김 총리가 정작 2024년 12·3 비상계엄 선포 당일에 계엄해제결의안 처리를 위해 국회에 출석하지 않은 것은 친명계 내부에서도 의아하다는 반응이다. 한 민주당 의원은 “감기약을 먹고 일찍 잤다고 하던데 그것으로는 도저히 해명이 안 된다”고 말했다. 더구나 국회는 김 총리의 지역구(서울 영등포을) 내에 있다. 당시 국회 법제사법위원장이던 정 전 대표는 국회에 출석했고, 송 의원도 원외 인사였지만 국회로 달려와 계엄군을 향해 “권력의 하수인이 되지 말라”고 소리치며 본관 침투를 막고자 했다.

문재인 만난 鄭 더불어민주당 정청래 대표(왼쪽)가 대표직 사퇴를 발표한 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전을 방문해 문재인 전 대통령과 악수를 하며 인사하고 있다. 정 전 대표는 평산책방 책방지기로 도서전에 참석한 문 전 대통령을 만난 뒤 “(사퇴를) 알고 계시더라”며 “그냥 등을 열심히 토닥거려주셨다”고 전했다. 이제원 선임기자

김 총리가 노무현 전 대통령과 결별했던 과거를 지지층에 해명하는 일도 친명계가 떠안은 과제다. 김 총리는 16대 대선 당시 노 전 대통령이 아닌 정몽준 후보의 손을 잡았다. 이 일로 김 총리는 정치권에 발붙이지 못하고 18년 동안 야인으로 떠돌 수밖에 없었다. 반면 정 전 대표는 노 전 대통령의 팬클럽 ‘노사모’(노무현을 사랑하는 사람들의 모임)에서 ‘싸리비’라는 별명으로 활동했을 뿐만 아니라 지금껏 ‘노무현 키즈’를 자처해 40·50대가 주축인 민주당 전통적 지지층의 강력한 지지를 얻고 있다. 김대중·노무현·문재인 전 대통령 지지층에 더해 이 대통령 지지층까지 ‘내 편’으로 포섭하려는 정 전 대표를 상대로 김 총리가 어떤 전략을 내놓을지 주목되는 배경이다.

◆‘투사형 대표’에 거부감 상당



정 전 대표가 극복해야 할 약점도 적지 않다. 무엇보다 이 대통령에 이어 연임 당대표가 되려는 명분과 처한 상황 등에서 차이가 있다. 이 대통령이 당대표를 연임할 때 민주당은 윤 전 대통령을 상대하는 야당이었다. 간발의 차로 20대 대선에서 패배했지만 국민적 지지가 상당했던 이 대통령이 야권의 구심점 역할을 해야 한다는 당 안팎의 공감대가 컸다. 또한 ‘차기 주자’로서 압도적인 위상을 유지하고 있었기 때문에 대표직 연임에도 성공할 수 있었다. 반면 정 전 대표는 ‘투쟁력’보다는 ‘국정지원’에 집중해야 하는 여당 대표를 지냈다. 하지만 개혁의 선명성을 지나치게 강조해 ‘속도조절’을 원하는 청와대에 부담을 안겼다는 지적이 많다. 이는 경쟁 후보의 등장을 허용하는 ‘악재’로 작용한 측면이 있다. 특히 친명계가 김 총리 또는 송 의원을 중심으로 결집하고, 정 전 대표가 강성 당원 지지를 바탕으로 맞설 경우 이번 전당대회는 단순한 당권 경쟁을 넘어 여권 내부 세력 재편의 분기점이 될 수 있다는 관측도 나온다.



한 현역 의원은 “정 전 대표가 그동안의 당무 집행을 어떻게 했는지 스스로 돌아보고 연임의 뜻을 접는 것이 합리적인 판단일 것”이라고 했다. 다른 의원은 “다음 총선 공천권과 맞물린 전당대회여서 친명계로선 절대 질 수 없는 경쟁”이라며 “문자 그대로 목숨 걸고 싸워야 할 것”이라고 내다봤다.

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