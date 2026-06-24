상한선 없애자 여경 합격률 '껑충'…경찰 내부선 '갑론을박'

올해 순경 채용에서 그동안 이어오던 여성 합격자 비율 상한선이 폐지되면서 예년보다 두 배로 뛴 여경 합격률을 기록하면서 경찰들 사이에서 반응이 엇갈리고 있다. 단순히 여성이 많아진다는 이유로 현장 대응력이 떨어진다는 주장은 차별이라는 지적도 나왔다.

2025년 9월 25일 인천 남동구 인천경찰청 체력단련장에서 진행된 2025년 하반기 경찰공무원 시험 체력 검정에서 응시생들이 정자세 팔굽혀펴기를 하고 있다. 연합뉴스

24일 경찰에 따르면 형사과와 지역 경찰을 위주로 경력을 쌓은 경찰들은 대체로 ‘현장 대응력 저하’를 우려했다. 이들은 범죄 현장에서 강력범을 체포하는 일과 지역의 치안 유지를 주로 담당한다. 서울 서초구에서 근무하는 A경감은 “현장을 모르는 탁상행정”이라고 말했다. 그는 “현장은 일반 행정직 공무원처럼 보면 안 된다”며 “당장 주취자 신고 처리도 남자 두 명이 나가도 힘들다”고 말했다. 서울의 한 경찰서 형사과와 현장 경찰로 20년을 지낸 B경감은 “일선에서는 몸을 쓰는 거친 상황이 많다 보니, 신체적인 능력이 수치상으로 우수한 동료를 선호하는 경향이 강하다”며 “지역에서는 당장 여경끼리 순찰차를 타지 않게 하기 위해 머리가 아플 것”이라고 했다. 남성 경찰들은 이처럼 ‘경찰 업무 중에는 여경이 감당하기 힘든 경우가 많다’는 논리를 펴며 여경 증가에 다소 부정적인 반응을 보였다. 전국경찰직장협의회(경찰직협)도 전날 성명을 통해 “경찰청이 남녀 통합선발 제도를 전면 시행하면서도 조직 운영과 인력 배치에 대한 충분한 검토와 현장 의견 수렴을 외면했다”고 불편함을 드러냈다.



이미 수사 분야에서 오랜 경력을 쌓은 여성 경찰들은 이를 반박했다.



경찰서장을 지내고 여성청소년과 수사과 위주로 일한 C총경은 “통합선발을 위해 경찰에 필요한 체력 요건을 오래 연구해 기준을 마련했다”며 “그걸 통과해 선발된 결과를 두고 경찰력 저하를 우려하는 게 이미 편견 어린 시선”이라고 지적했다.



남경만 출동해 문제가 됐던 현장도 있다고 했다. 그는 “여성이 나체 상태로 자고 있다는 가해자 주장만 듣고 철수했는데 알고 보니 의식불명이었다”며 “당시 여경이 있었다면 인권 침해 우려를 덜면서 현장을 살필 수 있었을 것”이라고 했다. 수사 부서에서 10년 넘게 근무한 D경정도 “체격에서 남녀 구분이 있더라도 훈련이나 장비로 극복 가능하다”고 말했다.



이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 “공평하게 뽑은 결과를 두고 왈가왈부하는 건 비합리적”이라고 했다.

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