최민식 “문학적 향기나는 작품 그리웠다”

“문학적 향기가 나는 작품이 그리웠다.”



배우 최민식은 넷플릭스 새 시리즈 ‘맨 끝줄 소년’(26일 공개)을 선택한 이유를 이렇게 설명했다. 24일 서울 마포구 호텔 나루 서울에서 열린 제작발표회에서 그는 “요즘 트렌드인 대중적이고 오락적인 작품과는 거리가 있지만, 그래서 더 신선했다”고 말했다.

배우 최민식이 24일 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 시리즈 ‘맨 끝줄 소년’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 연합

스페인 극작가 후안 마요르카의 동명 희곡을 원작으로 한 이 작품은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식)가 강의실 맨 끝줄에 앉은 소년 이강(최현욱)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.



열패감에 사로잡힌 허문오를 연기한 최민식은 “자기 학대에 가까운 콤플렉스로 자신을 들들 볶는 인물”이라고 소개했다. 이어 “남에게 드러내지 못하는 열등의식이나 자괴감을 느껴 본 경험은 누구나 한 번쯤 있을 것”이라며 “극 중 허문오가 내 이야기 아닌가 혼자 뜨끔할 수 있고, 시청자들이 스스로를 대입해 볼 여지도 있다”고 설명했다.

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