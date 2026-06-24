‘최대 60조’ 캐나다 잠수함 수주전 승부처는 ‘경제 이익’

최대 60조원 규모로 추산되는 ‘캐나다 잠수함 프로젝트’(CPSP)에 한국과 독일 기업이 경쟁 중인 가운데, 캐나다 정부는 최종 후보 심사에서 각 제안의 ‘경제적 이익’을 집중 검증한다는 방침이다.



23일(현지시간) 캐나다 일간 토론토 스타 등 현지 언론에 따르면 스티븐 푸어 캐나다 국방조달청장은 양측 후보의 제안 모두 해군의 요구사항을 충족하며, 정부는 각 제안이 가져올 경제적 이익(economic benefits)에 초점을 맞추고 있다고 밝혔다.

지난 3일(현지시간)부터 4일까지 캐나다 서부 해상에서 진행된 한국-캐나다 해군 연합협력훈련에서 한국 해군 잠수함 도산안창호함(SS-Ⅲ, 3,000톤급)과 호위함 대전함(FFG, 3,100톤급), 캐나다 해군 잠수함 코너브룩함(SS, 2,200톤급)과 호위함 오타와함(FFH, 4,000톤급)이 전술기동을 하고 있다. 아래에서부터 도산안창호함, 오타와함, 대전함. 해군 제공

푸어 청장은 “두 적격후보 중 선호 공급업체를 선정할 것”이라며 “캐나다 정부는 (선정 업체와) 계약 협상에 착수해 (그간 제시된) 많은 양해각서(MOU)와 약속을 캐나다를 위한 실질적인 성과로 전환해야 한다”고 강조했다.



현지 통신사 캐나디언 프레스는 결과가 다음달 7일 튀르키예 앙카라에서 시작되는 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 직전에 발표될 가능성이 있다고 보도했다.



CPSP는 디젤 잠수함 최대 12척을 건조하는 대형 사업이다. 잠수함 건조 비용과 도입 후 30년간 유지·보수·운영(MRO) 비용까지 포함하면 사업 규모는 최대 60조원에 달할 것으로 추산된다. 한화오션이 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 경쟁 중이다.



한화 측은 2044년까지 약 700억캐나다달러(CAD) 규모의 경제적 기회와 약 50만개의 일자리, 1000억달러 상당의 국내총생산(GDP) 기여를 약속하며 공격적인 캠페인을 벌여왔다. 한국 정부도 캐나다에 수소 화물 트럭 생산과 관련 인프라 구축 등 일명 ‘프로젝트 비버’로 수십억 달러 규모의 인센티브를 제안했다.



TKMS는 사업 기간 1600억달러 규모의 경제활동과 860억달러 상당의 GDP, 65만개 이상의 일자리 창출을 약속했다. 독일 정부도 추가 투자 계획을 제시하며 지원에 나섰다.

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