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4월 출생아 전년比 18% 늘어… 증가폭 역대 최대

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세종=권구성 기자 ks@segye.com

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22개월째 증가세… 합계출산율 0.93명
4월까지 10만명 육박… 7년 만에 최고

올해 들어 4월까지 출생아 수가 10만명에 육박하며 7년 만에 가장 많은 수준을 기록했다. 4월 출생아 수는 전년 대비 18% 증가하며 역대 최대 증가율을 보였다.

국가데이터처가 24일 발표한 ‘2026년 4월 인구동향’에 따르면 지난 4월 출생아 수는 2만4521명으로 전년 동월 대비 3734명(18.0%) 늘었다. 전년 대비 증가율은 4월 기준 통계 작성 이래 가장 높은 수준이다. 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 합계출산율은 0.93명으로 전년 동월(0.80명) 대비 0.13명 늘었다.

24일 경기 고양시 차의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사들이 신생아를 돌보고 있다. 뉴스1
24일 경기 고양시 차의과학대학교 일산차병원 신생아실에서 간호사들이 신생아를 돌보고 있다. 뉴스1

올해 1~4월 누적 출생아 수는 9만9534명으로 10만명에 육박하며 전년 같은 기간보다 15.5% 늘었다. 4월 누계 기준 2019년(10만9134명) 이후 7년 만에 가장 많았다.

출생아 수 증가 흐름은 2024년 7월부터 22개월째 지속되고 있다. 30대 여성 인구의 증가와 함께 혼인 증가, 출산에 대한 인식 변화가 출생아 수 증가로 이어지는 모습이다.

여성 1000명당 연령별 출산율은 30대가 큰 비중을 차지했다. 30~34세가 86.8명으로 전년 대비 12.7명 증가했고, 35~39세는 63.4명으로 12.3명 늘었다. 25~29세는 22.3명으로 1.7명 증가했고, 24세 이하는 1.8명으로 0.4명 감소했다.

향후 출생 흐름을 가늠할 수 있는 혼인 건수는 2만622건으로 전년보다 1703건(9.0%) 증가했다. 혼인 건수는 4월 기준으로 2016년 이후 최대를 기록했다. 1~4월 누적 혼인 건수는 8만2931건으로 전년 동기 대비 6.8% 늘었다.

4월 사망자 수는 2만8405명으로 전년 동월 대비 386명(1.3%) 감소했다. 출생아보다 사망자의 수가 더 많은 탓에 인구는 3884명 자연감소했다. 시도별로는 서울과 인천, 대전, 울산, 세종, 경기 6개 시도가 자연증가를 기록했고, 부산와 대구 등 11개 시도는 자연감소를 나타냈다.


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