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28년간 6만5000명 ‘사랑의 헌혈’ 생명나눔 [사회공헌 특집]

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유지혜 기자 keep@segye.com

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포스코

포스코가 이웃의 생명을 살리는 따뜻한 혈액을 나누며 사회공헌의 새로운 이정표를 세우고 있다. 특히 포스코 임직원뿐만 아니라 협력사, 입주사 임직원들까지 적극적으로 동참하며 지역사회 전반으로 건강한 헌혈 문화를 확산시키는 데 기여했다는 평가다.

포스코는 이달 기준 사랑의 헌혈 누적 참여자 수가 6만5000명을 넘어섰다고 24일 밝혔다. 포스코는 1998년부터 경북 포항, 전남 광양, 서울 등 전국 주요 사업장에서 정기적으로 헌혈버스를 운영하며 사랑의 헌혈 캠페인을 이어왔다.

사랑의 헌혈 캠페인에 참여한 포스코 직원이 헌혈하는 모습. 포스코 제공
사랑의 헌혈 캠페인에 참여한 포스코 직원이 헌혈하는 모습. 포스코 제공

28년간 포스코 임직원들이 나눈 누적 헌혈량은 전혈 기준 총 2600만㎖에 달한다. 이는 1.5ℓ 페트병 약 1만7300개를 가득 채울 수 있는 양으로, 수혈이 시급한 환자 약 20만명의 생명을 살릴 수 있는 규모로 알려졌다.

사랑의 헌혈이 일회성 행사에 그치지 않고 포스코의 대표 나눔 문화로 확고히 자리 잡을 수 있었던 배경에는 동료들의 참여를 독려하고 솔선수범해 온 숨은 ‘헌혈 영웅’들이 있다. 회사 주최 헌혈 운동을 계기로 시작해 어느덧 250회의 누적 헌혈을 달성한 전경식 광양 도금부 4도금공장 과장은 “헌혈은 이제 제 삶에서 빼놓을 수 없는 자연스러운 일상이 됐다”며 “이웃에게 따뜻한 생명을 나누는 동시에 제 건강 상태를 주기적으로 점검할 수 있는 일석이조의 기쁨을 준다”고 말했다.

포항 생산기술부 구내운송섹션에서 일하고 있는 한장덕씨는 군 복무 시절 헌혈증을 기부한 뒤 수혜자에게 받은 감사 편지를 계기로 보람을 느껴 꾸준히 헌혈하고 있다. 누적 헌혈 246회를 기록한 한씨는 “2주마다 참여할 수 있는 성분헌혈 주기에 맞추다 보니 최상의 몸 상태를 유지하고자 자연스럽게 금주하고 휴식을 취하게 된다”며 헌혈이 건강한 삶을 지탱하는 원동력이 된다고 강조했다.

사랑의 헌혈 캠페인은 임직원들의 삶 속에 깊숙이 스며들었다. 황인성 솔루션연구소 강건재솔루션연구그룹 파트장은 고등학생 때 호기심으로 시작해 주변에 수혈이 절실한 이웃이 많다는 사실을 깨달은 후 사명감을 가지고 124회째 헌혈을 실천해오고 있다. 황 파트장은 “가끔 동료들이 급하게 헌혈증을 필요로 할 때 선뜻 도움을 줄 수 있어 큰 보람을 느낀다”며 “제게 헌혈은 가장 쉬운 방법으로 기적을 만드는 일이자 제 건강을 확인하는 이정표”라고 했다. 200회 헌혈을 달성한 최의진 원료1실 구매투자기획그룹 대리는 마라톤과 등산으로 다져진 체력을 비결로 꼽으며 “해외여행이나 내시경 검사 후에는 일정 기간 헌혈이 제한되기 때문에 꾸준히 동참하려면 세부 기준을 잘 숙지하고 일정을 관리하는 것도 중요하다”고 전했다.

혈액 나눔과 함께 자발적인 헌혈증 기부도 꾸준히 이어지고 있다. 지난해까지 포스코 임직원들이 모은 누적 헌혈증은 총 1만3500장에 이른다. 이 헌혈증들은 한국백혈병소아암협회와 한국백혈병환우회 등 수혈이 시급한 소아암 환아와 중증 혈액질환 환우들에게 전달돼 실질적인 도움을 줬다.


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