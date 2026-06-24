청소년 ESG 리더 교육 ‘그린클래스’ 운영 [사회공헌 특집]

글로벌 과학기업인 LG화학은 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 일환으로 건강한 사회를 만들기 위한 사회공헌 사업에 집중하고 있다.



LG화학은 2020년 8월 환경 및 기후 변화 대응을 중심으로 사회적 요구에 부합하는 사업을 추진하기 위해 사회공헌 비전인 ‘그린 커넥터’를 발표했다. 교육과 생태계, 경제, 에너지 등 4가지 중점 분야에서 사회 및 환경적 가치를 극대화하는 활동에 집중하겠다는 구상이다.

초등학교에서 그린클래스 교육봉사에 나선 LG화학 임직원 봉사단과 참여 학생들. LG화학 제공

이 중 ‘라이크 그린’은 지속가능한 지구를 만들기 위한 LG화학의 대표적인 교육사회공헌 사업이다. ‘라이크 그린’은 ‘대담해’와 ‘그린클래스’ 2가지 프로그램으로 구성됐다. ‘대담해’는 일반 시민들이 환경·과학·사회 문제에 대해 쉽게 이해하고, 더 나아가 건강한 사회를 만들기 위한 대국민 유튜브 채널 프로그램이다. 이 프로그램에는 전기차와 최신 ESG 트렌드부터 난임 등 사회적 문제까지 폭넓은 주제를 다루며, 전문가들의 대담을 통해 지식을 쉽게 전달하고 함께 고민하는 대담 형식으로 진행된다.



LG화학은 청소년들이 ESG 리더로 성장할 수 있도록 학교 및 돌봄 기관을 대상으로 ESG 통합 교육자료를 제공하는 그린클래스도 운영 중이다. 그린클래스는 학생들이 환경·사회 이슈를 쉽게 이해할 수 있도록 자체 개발한 교육자료를 학교와 돌봄 기관에 제공하고, 교사가 이를 수업에 활용하는 프로그램이다.



LG화학은 ‘그린클래스 임직원 봉사단’을 통한 교육 재능기부도 진행 중이다. 기존에는 자료를 만들어 원하는 곳에 전달하는 게 주된 역할이었다면, 임직원들이 직접 교육기관에 찾아가 학생들과 소통하는 것이 특징이다. 임직원 그린클래스 봉사단은 2024년 전국지역아동센터와 초등학교 19개소를 방문해 700명 이상의 초등학생에게 진로와 환경 교육을 진행했다.

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