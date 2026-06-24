‘기후위기 대응’ 여수 철새 서식지 복원 나서 [사회공헌 특집]

금호석유화학그룹이 전남 여수 지역의 생물다양성 보전과 기후위기 대응을 위한 철새 서식지 복원 사업에 나선다.



금호석유화학그룹은 금호석유화학, 금호피앤비화학, 금호미쓰이화학, 금호폴리켐, 금호티앤엘 등 5개 계열사가 공동으로 참여하는 ‘멸종위기종 철새 서식지 개선 프로젝트’를 추진한다고 24일 밝혔다.

‘여수 멸종위기종 철새 서식지 개선 봉사활동’에 참여한 금호석유화학그룹 임직원들. 금호석유화학그룹 제공

이번 사업은 기후테크 기업 땡스카본과 협력해 여수 가사리 생태공원 인근 농경지를 대상으로 진행된다. 그룹은 향후 3년간 총 2억6000만원을 투입해 겨울철 철새를 위한 습지(무논)를 조성할 계획이다. 사업 규모는 올해 약 1200평을 시작으로 내년 2400평, 2028년에는 최대 3400평까지 확대된다. 여수 지역은 순천만 습지와 인접해 철새들의 주요 중간 기착지이자 월동지 역할을 해왔지만 산업화와 개발로 농경지가 줄어들면서 서식 환경 악화가 지속돼 왔다.



금호석유화학그룹은 겨울철 비농번기 농지에 일정 수심의 물을 유지하는 무논을 조성해 철새들의 먹이활동과 휴식 공간을 제공할 방침이다. 무논은 생물다양성 증진뿐 아니라 토양 내 탄소 저장 기능이 뛰어나 생태 복원과 탄소 저감 효과를 동시에 기대할 수 있는 방식으로 평가받고 있다. 회사 측은 무인 센서 카메라 등 모니터링 장비를 활용해 철새 개체 수와 서식 환경 변화를 지속적으로 관찰하고, 축적된 데이터를 기반으로 체계적인 관리 방안을 마련할 계획이다.



이번 프로젝트에는 지역 농민들도 직접 참여한다. 지역 농가가 겨울철 주 1회 볍씨와 고구마 등 먹이를 공급하며 철새들의 안정적인 먹이활동을 지원하고 있다. 백종훈 금호석유화학 대표는 “여수의 생태적 가치를 보존하고 생물다양성을 지키는 일은 지역사회와 함께 성장해 온 기업으로서 당연한 책임”이라며 “앞으로도 진정성 있는 활동을 통해 환경?사회?지배구조(ESG) 경영을 실천해 나가겠다”고 말했다.

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