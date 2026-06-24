혁신 통한 ‘지속가능경영 체계’ 고도화 [사회공헌 특집]

대한무역투자진흥공사(코트라)는 ESG(환경·사회·지배구조) 전 분야에 걸쳐 지속가능경영 체계를 고도화하고, 국내 기업의 ESG 경쟁력 강화를 지원하는 데 주력하고 있다.



환경(E) 분야에서는 올해 2월 공공기관 K-RE100 활성화 협약에 참여하고 환경경영시스템(ISO14001) 사후 심사를 통과했다. 사회(S) 분야에서는 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증을 6년 연속 유지하는 한편 사장을 개인정보보호책임자(CPO)로 지정해 안전·보안체계를 강화했다. 지배구조(G) 분야에서는 지난해 부패방지경영시스템(ISO37001) 인증을 획득한 데 이어 올해 준법경영시스템(ISO37301) 인증 취득을 추진하며 윤리·준법경영 기반을 확대하고 있다.

강경성 코트라 사장이 동반성장과 ESG 가치 확산에 힘쓴 공로를 인정받으며 상을 받고 있는 모습. 코트라 제공

이 같은 활동은 대외적으로도 성과를 인정받고 있다. 올해 4월 발표한 공공기관 동반 성장평가에서 5년 연속 최우수 등급을 달성했고, 올해 국가산업대상에서는 해외 동반 진출 지원 확대, 맞춤형 공급망 ESG 대응지원 등 중소기업과의 상생협력 성과를 인정받아 동반성장 부문 대상을 수상했다. 정보보호체계 고도화 등을 통해 정보보안 부문에서도 대상을 수상했다.



아울러 코트라는 동반성장과 ESG 가치 확산을 통한 지속 가능한 중소기업 생태계 조성에 기여한 노력을 인정받아 ‘중소벤처기업 혁신정책대상’을 수상했다. 강경성 코트라 사장도 인공지능(AI) 기반 디지털 전환과 공공서비스 혁신, 지역사회 발전을 위한 사회적 가치 창출에 기여한 공로로 한국기업경영학회가 수여하는 ‘경영자 대상’을 수상하는 영예를 안았다.



코트라는 지난 5월 국가보훈부와 ‘국외 보훈사적지 보존관리 및 활성화 업무협약’을 체결하기도 했다.

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