SW 인력 캠프 운영… 협력사 취업 연계 [사회공헌 특집]

현대모비스가 협력사와의 상생협력 범위를 소프트웨어(SW) 인재 육성 분야까지 확대하며 공급망 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.



최근 자동차 산업이 소프트웨어중심차량(SDV), 자율주행, 전동화로 빠르게 재편되면서 SW 역량이 기업의 핵심 경쟁력으로 떠올랐다. 이에 현대모비스는 상대적으로 우수 인재 확보와 교육 인프라 구축에 어려움을 겪는 협력사들을 지원해 상생형 미래 모빌리티 생태계를 구축하겠다는 구상이다.

현대모비스 ‘모비우스 부트캠프’ 1기 교육생들이 6개월간의 모빌리티 SW 교육과정을 마친 뒤 수료식에서 기념 촬영을 하고 있다. 현대모비스 제공

그 중심에는 상생 차원의 SW 인재 육성 플랫폼인 ‘모비우스 부트캠프’가 있다. 이는 취업준비생과 협력사 재직자를 대상으로 전문 교육을 제공하고 실제 채용까지 연계하는 프로그램이다. 지난해 운영된 1기 과정은 모집 당시 17대 1의 높은 경쟁률을 기록했으며, 약 6개월간의 심도 있는 교육을 통해 270여명의 수료생을 배출했다. 특히 일부 수료생은 교육 종료 전에 협력사 취업이 확정되는 등 실질적인 채용 연계 성과로 이어졌다.



이 프로그램은 단순 이론 교육을 넘어 오토사(AUTOSAR), ASPICE 등 글로벌 차량용 SW 표준 교육과 실습 중심의 프로젝트, 취업 컨설팅을 제공하며 현장 실무 역량에 초점을 맞췄다. 기획 단계부터 협력사의 의견을 적극적으로 반영해 현업 수요에 맞춘 커리큘럼과 기자재를 구축한 점이 특징이다.



현대모비스는 앞으로 모비우스 부트캠프의 교육 범위를 인공지능(AI)과 로보틱스 분야까지 확대하는 방안을 검토하고 있다. 미래 모빌리티 산업이 SW와 AI 중심으로 고도화되는 만큼 다양한 기술 영역을 아우르는 융복합 인재 양성 체계를 구축해 협력사와 함께 미래차 대응 역량을 조기에 끌어 올릴 방침이다.

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