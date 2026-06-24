삼전, 10% 급등해 이틀만 시총 1위 탈환…하닉도 1%↑

전날 12%대의 폭락세를 보였던 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 24일 나란히 반등했다.



이날 유가증권시장에서 삼성전자는 전장보다 9.84% 급등한 34만500원에 거래를 마쳤다.

삼성전자가 9% 상승한 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다. 이날 코스피는 전일 종가와 비교해 267.18포인트(p)(3.26%) 상승한 8471.02, 코스닥은 전일 대비 17.79포인트(p)(2.00%) 상승한 909.31로 마감했다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 2.7원 오른 1541.8원에 오후 거래를 마쳤다.

1.29% 오른 31만4천원으로 출발한 삼성전자는 등락을 거듭하다 오후 들어 우상향 흐름을 확고히 하는 모습을 보였다.



SK하이닉스는 전장보다 0.98% 오른 258만원에 마감했다.



SK하이닉스는 1.68% 오른 259만8천원으로 출발한 뒤 장중 한때 3.99% 내린 245만3천원까지 밀렸으나, 삼성전자와 마찬가지로 오후 들어 강세를 보이다 상승 전환했다.



전날 삼성전자와 SK하이닉스가 12.31%와 12.47% 폭락한 데 이어 간밤 뉴욕증시에서도 인공지능(AI) 관련 밸류에이션(평가가치) 부담과 고점 경계감이 확산하며 필라델피아 반도체 지수가 7.87% 급락했지만, 저가매수세가 대거 유입되며 반등이 나타났다.



특히 삼성전자는 조만간 90조원에 육박하는 자사주 매입에 나설 것으로 보인다는 언론보도를 계기로 투자심리가 크게 자극받은 모양새다.



관련 업계에 따르면 최근 삼성전자는 특별경영성과급 지급을 위한 자사주 추가 매입을 준비 중이며, 머지않아 세부 계획을 발표할 것으로 알려졌다.

이에 삼성전자 보통주 시가총액은 이날 장 마감 기준 1천990조6천579억원으로 올라 2거래일만에 SK하이닉스(1천838조7천721억원)을 제치고 다시 코스피 1위를 탈환했다.



이날 유가증권시장에선 개인과 기관이 2조6천84억원과 1조9천123억원을 순매수했다. 외국인은 홀로 4조6천322억원을 순매도했다.



삼성전자와 SK하이닉스 등이 속한 코스피 전기·전자 업종에서도 개인과 기관은 1조9천700억원과 1조9천917억원 매수 우위를 기록한 반면, 외국인은 4조332억원 매도 우위였다.

<연합>

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