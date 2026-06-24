인천 대표 복합문화시설 상상플랫폼, 국제 마이스 메카 급부상

1978년 건립된 폐곡물창고를 새단장한 인천 원도심의 대표적 해양복합문화시설 중구 ‘상상플랫폼’. 역사적 상징성과 트렌디한 공간감을 동시에 갖춘 이곳이 차별화된 매력을 앞세워 글로벌 기업회의 및 대규모 국제 마이스(MICE, 회의·포상관광·컨벤션·이벤트) 최적지로 떠올랐다.

인천관광공사는 중국에 본사를 둔 유력 건강·메디컬케어 업체의 글로벌 기업회를 유치했다고 24일 밝혔다. 이번 결실은 지난 4월부터 시작된 ‘찾아가는 세일즈’와 5월 말 현장 실사를 거쳐 6월 2일 최종 확정됐다.

원도심 지역의 이색 명소의 가능성을 대외적으로 입증했다는 점에서 의미가 깊다. 11월 28∼29일 1박2일 일정으로 중국인 500명과 내국인 1000명이 참여하는 대규모 이벤트다. 인근 하버파크호텔 숙박, 개항장 및 송도 투어 등이 연계돼 진행될 예정이다.

상상플랫폼을 활용한 글로벌 기업회의 개최는 처음이다. 아시아 최대 복합 인프라로 거듭난 상상플랫폼은 기존 정형화된 컨벤션 시설이 아닌 이색적인 경험을 제공 중이라는 평가를 받는다.

유지상 인천관광공사 사장은 “10월 세계대회 웰컴디너까지 연이은 대형 행사 개최는 상상플랫폼이 가진 경쟁력을 증명한 것”이라며 “향후에도 공격적인 마케팅을 펼쳐 원도심 활성화를 견인하는 핵심 거점으로 키워 나가겠다”고 말했다.

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