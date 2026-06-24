2026 대구세계마스터즈육상경기대회 참가자 목표 초과 달성

세계 최대 규모의 생활체육 육상 축제인 ‘2026 대구세계마스터즈육상경기대회(WMAC)’가 참가자 모집 목표치를 조기에 초과 달성하며 대회 흥행에 청신호를 켰다.

24일 대회 조직위원회에 따르면 전날 선수 등록을 최종 마감한 결과, 전 세계 106개국에서 선수와 동반인 등 총 1만1014명이 참가 신청을 마쳤다.

2026 대구마라톤 경기 모습. 대구시 제공

이는 조직위가 애초 내걸었던 목표치(90개국, 1만 1000여명)를 뛰어넘은 수치다. 총 종목 참가 건수는 1만2277건으로 집계됐다.

세부적으로는 국내 참가 선수 3791명, 해외 참가 선수 3618명으로 내∙외국인 비율이 고르게 나타나며 글로벌 축제의 면모를 갖췄다. 종목별로는 10㎞ 로드레이스가 1958건으로 가장 많은 신청을 기록했고, 하프마라톤이 1853건으로 그 뒤를 이었다.

이외에도 단거리 트랙 종목인 100m(938건)와 200m(795건)를 비롯해 포환던지기(380건), 원반던지기(368건), 창던지기(355건) 등 필드 종목까지 전 종목에 걸쳐 신청자가 고르게 분포했다.

대륙별 참여도는 아시아 대륙이 25개국, 5109명으로 가장 많았다. 이어 유럽(36개국, 1178명), 북미(16개국, 576명), 오세아니아(6개국, 258명) 순으로 집계됐다. 단일 해외 국가 중에서는 일본이 466명으로 가장 많은 참가자를 보냈다.

연령별로는 35세부터 100세 이상까지 폭넓은 연령층이 참가 신청했다. 80세 이상 참가자가 225명에 달하는 가운데 100세 이상 참가자도 1명 등록한 것으로 집계됐다.

이번 대회는 8월22일부터 9월3일까지 대구스타디움 일원에서 개최된다.

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