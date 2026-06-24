전 세계 700만부 판매 신화 만화 ‘피아노의 숲’…대구서 ‘뮤지컬’로 재탄생

전 세계 700만 부 판매고를 올린 메가 히트 만화이자 넷플릭스 190개국 배급작인 일본 애니메이션 ‘피아노의 숲’이 대구에서 뮤지컬로 재탄생해 무대에 오른다.

대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF∙딤프)과 대구문화예술회관, 국립아시아문화전당재단, 대구시립극단은 24일 대구문화예술회관 비슬홀에서 제20회 딤프 공식 초청작 뮤지컬 ‘피아노의 숲’ 제작발표회를 열고 쇼케이스를 전격 공개했다.

24일 대구문화예술회관 비슬홀에서 제20회 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 공식초청작 '피아노의 숲' 쇼케이스가 열리고 있다. 대구시립극단 제공

원작인 일본 작가 이시키 마코토의 만화 ‘피아노의 숲’은 전 세계적인 인기에 힘입어 애니메이션으로도 제작됐다. 이후 일본 아카데미상 우수 애니메이션 작품상 노미네이트, 프랑스 안시 국제애니메이션 페스티벌 초청 등 평단의 극찬을 받았으며, 넷플릭스를 통해 전 세계 190개국 시청자를 사로잡은 바 있다.

작품은 숲속에 버려진 낡은 피아노를 매개로 천부적인 재능을 지닌 소년 ‘카이’와 엘리트 코스를 밟아온 노력파 ‘슈헤이’가 펼치는 우정과 성장을 그린다. 단순히 천재성을 부각하는 데 그치지 않고, 두 소년이 진정한 자신만의 소리를 찾아가는 과정을 클래식 음악과 휴머니즘으로 엮어내 독보적인 서사라는 평가를 받는다.

이번 공연은 성석배 대구시립극단 예술감독이 프로듀서를 맡고, 국내외 최고 수준의 창작진이 의기투합해 더욱 기대를 모으고 있다. 영국에서 주목받는 차세대 연출가 마이클 펜티만이 연출과 각색을 담당했으며, 뮤지컬 ‘아멜리에’로 2020년 올리비에 어워드 작곡∙편곡 부문에 노미네이트된 바너비 레이스가 음악을 맡았다. 여기에 국내 실력파 이진욱 음악감독이 편곡과 음악감독으로 합류해 완성도를 높였다.

이미 뮤지컬 ‘아멜리에’를 통해 대중과 평단을 동시에 사로잡은 해외 창작진은 이번 작품에서 쇼팽, 모차르트 등 클래식 명곡을 기반으로 포크록, 팝을 결합한 다채로운 음악을 선보인다. 피아노를 중심으로 기타, 첼로, 바이올린, 비올라, 베이스, 콘트라베이스, 퍼커션으로 구성된 앙상블이 장면마다 인물의 섬세한 감정 변화를 드라마틱하게 그려낼 예정이다.

24일 영국 출신 연출가 마이클 펜티만(왼쪽)이 제작발표회에서 질의에 답하고 있다. 대구시립극단 제공

시각적 연출과 배우들의 호흡도 관전 포인트다. 작품의 상징인 ‘숲속의 피아노’를 무대에 구현하기 위해 그랜드피아노와 6대의 업라이트피아노가 무대 장치로 다양하게 활용되며 시각적 웅장함을 선사한다. 아울러 배우 이휘종과 천관우, 박지훈, 김채이 등 무대 위 23명의 배우가 완성하는 압도적인 앙상블과 밀도 높은 호흡은 극의 몰입도를 최고조로 끌어올릴 것으로 기대된다.

성석배 감독은 “클래식 음악을 중심으로 탄탄한 서사와 섬세한 감정선을 폭넓게 끌어내 관객들의 공감을 이끌어낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

공연은 7월 5일 오후 4시, 10~12일 오후 2시와 오후 7시 30분 대구문화예술회관에 이어 25~26일 광주 국립아시아문화전당에서 세 차례 펼쳐진다.

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