트럼프, 월드컵 결승전 관람한다… 우승팀에 직접 트로피 수여

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026 북중미 월드컵 결승전을 찾아 우승팀에 직접 트로피를 수여할 예정이다.

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장은 23일(현지시간) 폭스뉴스 아침 프로그램인 ‘폭스 앤드 프렌즈’에 출연해 “트럼프 대통령과 함께 결승전을 즐기고 우승자에게 트로피를 전달할 것”이라고 밝혔다.

지난해 2025 FIFA 클럽월드컵 결승전에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽). 신화연합

월드컵 결승전은 다음 달 19일 뉴저지주(州) 메트라이프 스타디움에서 열린다.

미국을 비롯한 북중미 3개국에서 대회가 치러지고 있고, 미국 대표팀도 D조에서 연승을 달리며 순항하고 있지만, 트럼프 대통령은 아직 경기장을 찾지 않았다. 지난 12일 열린 미국과 파라과이의 개막전에는 마코 루비오 국무장관만 참석했다.

트럼프 대통령은 지난해 7월 뉴저지에서 열린 2025 FIFA 클럽월드컵 결승전을 직접 관람한 바 있다.

당시 잉글랜드 명문 클럽 첼시가 프랑스의 강자 파리 생제르맹(PSG)을 3-0으로 꺾고 우승하자 트럼프 대통령은 직접 시상에 나섰다.

하지만 트럼프 대통령은 그라운드에 내려갔을 때 관중의 야유에 직면했다.

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