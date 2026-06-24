장동혁 "제 거취, 몇몇 의원들 결정할 문제 아냐…똘똘 뭉쳐야"

국민의힘 장동혁 대표는 24일 "당 대표의 거취는 당원들이 결정할 문제"라며 당내에 쇄도하는 사퇴 요구를 일축했다.



지난 18일 입원했다가 엿새 만에 퇴원한 장 대표는 이날 오후 국회에서 기자회견을 열어 첫 일성으로 자신의 거취에 대해 "당대표 마음대로 결정할 수 있는 문제가 아니고, 몇몇 의원들이 결정할 문제는 더더욱 아니다"라며 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 24일 오후 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

그는 "우리 당의 모습은 어떤가. 이재명 정권과 싸우기에도 힘이 부치는 마당에 무가치한 갈등으로 힘을 소진하고 있다"며 "이래선 안 된다"고 강조했다.



이어 "지금은 그런 일로 우리끼리 싸울 때가 결코 아니다"라며 "우리 당원들이 진정 원하는 것은 이재명 정권의 폭주를 멈춰 세우고 나라와 국민을 지키기 위해 하나로 똘똘 뭉치라는 것"이라고 말했다.



그러면서 "저는 우리 당을 바로 세우는 일이 보수 재건의 첫걸음이라 믿는다"면서 "당원들께서 바라는 진짜 보수 재건을 이루기 위해 노력을 아끼지 않을 것"이라고 언급했다.



나아가 "지금은 참정권 회복 특검에 집중하고, 재선거에 힘을 모아야 할 때"라고 말했다.

<연합>

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