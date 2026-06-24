조현아, 위고비 중단 이유 공개 "너무 빠져서 요요 와"

가수 조현아가 위고비를 중단한 이유를 공개했다.

조현아는 23일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에서 가수 강미나와 함께 한강에서 피크닉을 즐겼다.

조현아는 '왓츠 인 마이백' 코너를 진행하며 가방에 있던 간식백·구급 상비약·향수를 꺼냈다.

강미나는 가방에서 민트향 캔디를 꺼냈다.

그는 "최근에 다이어트를 많이 했는데 배고플 때마다 이걸 하나씩 씹어 먹었다"고 했다.

곧이어 조현아는 "요즘 기사를 봤는지는 모르겠지만 '조현아 위고비를 뚫었다' '조현아 위고비 이긴 방법은' 이런 기사가 한창 많이 났다"고 말했다.

그는 "위고비를 3개월 했는데 너무 확 빠져서 요요가 왔다"며 "너는 요요가 안 오냐"고 물었다.

그러자 강미나는 "원래 살이 도로 쪘다가 이번에 드라마에서 서핑하는 씬이 있어서 수영복을 입어야 했다. 발등에 불 떨어져서 급하게 뺐다"고 했다.

한편 강미나는 tvN 월화드라마 '내일도 출근!'에서 5년차 직장인으로 등장한다.

<뉴시스>

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