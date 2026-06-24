경찰, 개표소 출입 홀로 막은 '올다르크' 신원 확인·출석 요구

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 시작된 '개표소 봉쇄 시위'가 올림픽공원 핸드볼경기장 일대에서 이어지는 가운데, 경찰이 체육단체 직원들의 경기장 내 사무실 진입을 홀로 막았던 여성의 신원을 확인한 것으로 파악됐다.

24일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울 송파경찰서는 지난 16일 성조기를 몸에 두른 채 '잠실 개표소'인 핸드볼경기장 출입구 앞을 점거했던 30대 여성에게 출석을 요구했다.

지난 16일 잠실 핸드볼경기장 진입 저지하는 시위 참가자. 공동취재

이 여성은 당시 시위 참가자들과 국민의힘 장동혁 대표가 체육단체 측의 경기장 진입에 합의한 뒤, 실제로 안에 들어가려 하자 경기장 문을 붙잡고 버티면서 2시간가량 입구를 막았다.

장 대표와 유승민 대한체육회장 등이 설득했지만, 그는 개표소 내 투표지·투표함에 대한 보전 절차가 먼저 이뤄져야 한다며 물러서지 않아 끝내 진입이 무산됐다.

강성 보수 커뮤니티에서는 개표소 진입을 홀로 막은 이 여성을 두고 '올림픽공원 잔다르크'의 줄임말인 '올다르크'라 부르며 추앙하는 움직임이 일었다.

경찰은 이 여성뿐 아니라 체육단체 직원들의 사무실 출입을 방해한 이들을 채증 자료를 토대로 특정한 뒤 차례로 업무방해 혐의를 적용해 수사 중이다.

<연합>

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