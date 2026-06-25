잇라피, 현대백화점 판교점 비클린 팝업스토어 마무리

뷰티 브랜드 잇라피(It.RAPI)가 현대백화점 판교점 비클린에서 진행한 팝업스토어를 마무리했다고 밝혔다.

이번 팝업스토어는 소비자들이 잇라피의 제품을 직접 체험하고 브랜드를 살펴볼 수 있도록 마련됐다. 행사 기간 동안 방문객이 현장을 찾아 제품을 테스트하며 사용감과 특징을 확인하는 시간을 가졌다.

잇라피는 아이와 가족이 함께 사용할 수 있는 제품에 대한 고민에서 출발한 뷰티 브랜드다. 보습 및 수분 케어를 중심으로 피부 밸런스를 고려한 제품을 선보이고 있으며, 일상에서 사용할 수 있는 데일리 스킨케어 루틴을 제안하고 있다.

현장에서는 SNS 인증 이벤트와 고객 참여형 프로그램도 함께 진행돼 소비자들의 참여가 이어졌다. 특히 구매 금액별 사은품 증정과 사전예약 고객 대상 혜택 등 이벤트가 마련됐으며, ‘잇츠 레이첼 타임(It’s Rachel Time)’ 프로그램을 통해 브랜드 대표이자 인플루언서인 황민선 대표가 직접 현장에 참여해 제품을 소개하고 고객들과 소통하는 시간을 가졌다. 이를 통해 방문객들은 제품 체험뿐만 아니라 브랜드가 지향하는 가치와 스토리를 접할 수 있었다.

지난 6월 18일부터 24일까지 7일간 진행된 팝업스토어에 이어, 잇라피는 25일부터 7일간 현대백화점 공식 온라인몰 더현대 하이(Hi)에서 프로모션을 진행한다. 팝업스토어 방문이 어려웠던 고객들도 온라인을 통해 잇라피의 주요 제품을 확인할 수 있도록 기획됐으며, 오프라인 체험의 연장선에서 소비자 접점을 확대한다는 계획이다.

잇라피 관계자는 “이번 비클린 팝업스토어를 통해 고객들에게 제품을 직접 선보일 수 있는 시간이었다”라며 “앞으로도 더 많은 고객들이 잇라피를 경험할 수 있도록 다양한 기회를 마련해 나갈 예정”이라고 말했다.

잇라피는 피부에 부담을 줄인 사용감을 고려한 제품 개발을 지속하며 일상 속에서 사용할 수 있는 스킨케어 브랜드로서 활동을 이어가고 있다. 앞으로도 다양한 온·오프라인 활동을 통해 소비자와의 접점을 확대할 방침이다.

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