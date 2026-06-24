삼전닉스 광주·전남행 유력에 전북 비상…"정치권 공동 대응"

삼성전자와 SK하이닉스가 광주·전남과 충청권에 반도체 클러스터 투자 확대 방안을 검토 중이라는 보도가 이어지자 전북지역 정치권이 공동 대응에 나서기로 했다.



전북특별자치도지사직 인수위원회와 윤준병·정동영·이성윤·한병도 등 도내 국회의원 9명은 24일 국회에서 예산정책협의회를 열고 이같이 뜻을 모았다.

전북지사직 인수위원회 제공

이원택 전북지사 당선인은 이 자리에서 "광주·전남에 어떤 공장이 어느 정도의 규모로 지어지는지 정확한 내용을 파악하자"며 "전북의 대응 전략을 마련해 도와 정치권이 공동 대응에 나서자"고 제안했다.



이 당선인의 말에 의원들이 공감, 정부에 전북 분산 배치를 건의하는 등 여러 방안을 모색한다는 게 인수위의 설명이다.



인수위 관계자는 "언론보도로 여러 이야기가 나오는데 먼저 정확한 사실관계 파악이 우선"이라며 "인수위 차원에서 할 수 있는 일은 아니니 정치권과 공동으로 방법을 찾을 것"이라고 말했다.



삼성전자와 SK하이닉스는 호남과 충청 지역 내 지어질 반도체 클러스터에 메모리 반도체 생산 공장(전공정)과 패키징 공장(후공정)을 함께 구축하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다.



투자 규모는 300조∼400조원에 이를 수 있다는 관측도 나온다.



양사의 투자 결정이 확정되면 이 당선인의 '투자 유치 200조원' 공약은 사실상 좌초 위기를 맞는다.



200조원 중 130조원가량을 삼성전자·SK하이닉스의 반도체 후공정 패키징 공장 건설로 해결할 계획이었기 때문이다.



이 당선인은 후보 시절인 지난달 27일 기자회견에서 이 공약을 발표하면서 "삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 글로벌 기업 투자를 유치하겠다"고 공언한 바 있다.

<연합>

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