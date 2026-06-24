현대차그룹, 대학생 해외봉사 ‘해피무브’ 발대식…인니·베트남 파견

현대차그룹은 24일 서울 서초구 현대차·기아 양재 사옥에서 ‘2026 해피무브’ 발대식을 열고 활동을 시작했다고 밝혔다.

해피무브는 대학생들이 해외 봉사활동과 문화 교류를 통해 미래 리더로 성장하도록 지원하는 현대차그룹의 사회공헌(CSR) 활동이다. 2008년 이후 현재까지 1만3000여명이 참여했다.

24일 서울 서초구 현대차·기아 양재 사옥에서 열린 ‘2026 해피무브’ 발대식에서 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 현대차그룹 제공

이날 발대식에는 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장, 김동욱 전략기획실장 부사장을 비롯한 그룹 관계자와 마희자 해비타트 이사장, 나윤철 월드비전 부문장, 김병학 플랜코리아 본부장, 대학생 봉사 단원 200여명, 직원 멘토 등이 참석했다.

올해 프로그램은 △해외 봉사활동 △문화 교류 △현대차그룹 해외 사업장 견학을 중심으로 오는 7~8월 인도네시아와 베트남에서 진행된다.

성 김 사장은 “현장에서 나눔의 가치를 배우고 서로 다른 문화를 이해하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”며 “봉사는 누군가를 돕는 일이면서 동시에 자신을 성장시키는 과정인 만큼 해피무브를 통해 새로운 시야와 자신감을 얻길 바란다”고 말했다.

앞서 현대차그룹은 지난 5월 전국 대학생을 대상으로 지원자를 모집하고 서류 및 면접 심사를 거쳐 해피무브 단원을 최종 선발했다. 단원에게는 항공료와 현지 활동비 등 필요한 제반 비용 전액을 지원한다.

단원들은 발대식 직후 2박 3일간의 오리엔테이션에 참여해 기본 소양 교육을 이수한 뒤 국가별로 파견된다.

인도네시아 파견 단원들은 국제 주거복지 NGO ‘해비타트’, 국제구호 NGO ‘플랜’과 함께 취약 계층을 위한 주택 신축, 학교시설 보수, 폐기물 및 재활용 교육, 위생 관련 교육 봉사활동을 한다. 또 현지 대학생들과 기후·환경 토론, 문화 공연 등 상호 교류 활동을 진행하고 현대차 인도네시아 생산법인(HMMI) 및 현대 모터스튜디오 스나얀 파크도 방문할 계획이다.

베트남 파견 단원들은 국제구호 NGO ‘월드비전’과 협력해 과학·기술·공학·예술·수학 융합인재교육(STEAM) 및 구강위생 교육과 학교 도서관 신축, 벽화 조성 등 봉사활동을 할 예정이다. 활동을 진행하는 유치원과 초등학교의 학생, 지역 주민들과 문화 교류 행사도 열고 현대차 베트남 생산법인(HTMV)을 견학한다.

현대차그룹은 인도네시아 및 베트남 현지에서도 대학생 단원을 선발해 해피무브에 참여할 기회를 제공하며 한국 단원과 상호 문화 교류의 자리도 마련한다.

현대차그룹 관계자는 “해피무브는 국내 최대 규모의 대학생 참여 사회공헌 프로그램”이라며 “앞으로도 미래 세대가 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 적극적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

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