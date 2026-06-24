주택공급 부족에…5월 다른 동네로 이사 46만6천명, 52년만 최소

최근 주택 공급이 감소하면서 지난달 다른 동네나 지역으로 이사한 인구가 52년 만에 가장 적었다.



국가데이터처가 24일 발표한 '2026년 5월 국내이동통계'에 따르면, 지난달 전입신고 기준 읍·면·동 경계를 넘어 거주지를 옮긴 이동자 수는 46만6천명으로 작년 같은 달보다 7천명(1.5%) 감소했다. 5월 기준 1974년(41만5천명) 이후 가장 적은 수준이다.

서울 남산에서 바라본 아파트 모습.

인구 100명당 이동자 수를 의미하는 인구이동률은 10.8%로, 1년 전보다 0.2%포인트 하락하며 관련 통계 작성이 시작된 2000년 이후 5월 기준 최저치를 기록했다.



국내인구이동통계는 전입신고 가운데 읍·면·동 경계를 넘어 거주지를 변경한 사례를 집계한 것으로, 계절적 요인과 주택시장 상황에 따라 월별 변동 폭이 크다.



데이터처는 지난달 이동자 감소의 배경으로 주택 준공 실적 감소를 꼽았다.



직전 두 달인 3∼4월 주택 매매량은 1년 전 같은 기간 대비 6.8%(9천건) 증가했지만, 같은 기간 준공 실적은 41.5%(2만4천호) 감소해 이동 수요를 제약했다는 설명이다.



지난달 전체 이동자 가운데 시·도 내 이동은 65.0%, 시·도 간 이동은 35.0%를 차지했다. 작년 같은 기간과 비교하면 시·도 내 이동은 3.6% 감소했고, 시·도 간 이동은 2.7% 증가했다.



시·도별 순이동(전입-전출)을 보면 경기(2천433명), 충남(1천284명), 인천(1천237명) 등 7개 시·도는 순유입을 기록했다. 반면 서울(-4천221명), 경북(-663명), 울산(-646명) 등 10개 시·도는 순유출을 나타냈다.

<연합>

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