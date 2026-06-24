“배의 선장이 둘일 수 없다” “민주당호 선장은 정청래”… 전대 앞 불붙는 계파 갈등

“더불어민주당은 이재명정부와 한 배를 타고 있다. 배의 선장이 둘일 수 없다.” (민주당 강득구 최고위원) “이재명 대통령은 대한민국호의 선장이시고, 민주당호의 선장은 정청래 당대표다.” (민주당 문정복 최고위원)

더불어민주당 정청래 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. 허정호 선임기자

정청래 대표가 연임 도전을 공식화하며 사퇴한 가운데 친청(친정청래)계와 반청(반정청래)계 간 신경전이 한 거세지는 양상이다. 김민석 국무총리와 가까운 강득구 최고위원이 6·3 지방선거 책임론을 거듭 제기하며 차기 최고위원 선거 불출마를 선언하자, 친청계 인사들은 ‘검찰개혁 완수’를 앞세워 맞대응에 나섰다.

강 최고위원은 24일 최고위원회의에서 정 대표를 겨냥해 “민주당은 앞으로 더 소통하는 정당, 더 토론하는 정당이 되어야 한다”며 “당원주권은 특정인의 권한이 강해지는 것이 아니다”라고 말했다. 그는 “합당 문제, 보궐선거 전략공천 과정에서 최고위에서 최소한의 논의조차 없이 일방적으로 통보했다”며 “대표께서 지방선거에서 4무 공천을 강조하셨지만, 되돌아보면 여전히 아쉬움과 회한과 마음의 무거움이 남아 있다”고 강조했다.

8·17 전당대회 최고위원 선거 출마 여부를 놓고 고심해온 강 최고위원은 “이번 지방선거 결과에 책임을 지고 차기 최고위원 선거에 출마하지 않겠다”고 말했다. 강원 등 일부 지역 승리를 근거로 지방선거 성과를 강조해온 정 대표와 달리, 친명(친이재명)계 일각에선 선거 결과에 대한 책임론을 꾸준히 제기해왔다. 강 최고위원의 불출마 선언 역시 이 같은 문제의식을 재차 드러낸 것으로 해석된다.

강 최고위원은 “대통령께서는 “국민이 정권에 주는 경고”라고 말씀하셨다. 하지만 대표께서는 ‘승리’라고 말씀하신다”며 “집권여당 지도부는 대통령과 경쟁하는 정치 아닌, 대통령과 함께 성공하는 정치를 해야 한다”고 꼬집었다.

정 대표가 ‘보완수사권 전면 폐지’를 앞세워 당권 도전 행보를 이어가는 가운데 친청계도 검찰개혁 이슈를 전면에 내세우며 지원사격에 나섰다.

이성윤 최고위원은 “검찰개혁 완수는 우리 민주당의 정신이고 노무현·김대중·문재인·이재명 정부를 탄생시킨 민주당 당원들의 핵심 요구”라며 “검찰개혁 골든타임이 100일밖에 남지 않았다”라고 말했다. 그는 “지난해 10월 검찰개혁 법안의 상징 법안인 공소청·중수청 설치법이 통과됐고, 올해 10월2일은 공소청·중수청(중대범죄수사청) 출범일”이라며 “국민과 당원이 묻습니다. 검찰개혁 너무 늦은 것 아니느냐”라고 꼬집었다.

이 최고위원은 “정부는 100일 후 출범할 공소청과 중수청 예산 편성 배분과 수사기소 분리에 따른 인력과 조직을 어떻게 할 것인지 아직도 내놓은 방안이 없다”며 “검사에게 보완수사권을 과거 형소법 규정대로 남겨주자는 것은 검찰개혁을 하지 말자는 뜻이나 다름없다”고 지적했다.

박규환 최고위원은 “검찰개혁 사무를 총괄하고 계신 국무총리께서 제발 책임지고 조속히 형사소송법 개정안을 국회에 제출해 주시고, 기관 구성을 위한 실무 계획도 밝혀주시기 바란다”라고 말했다. 사실상 총리직 사퇴 의사를 밝힌 후 당권 도전을 준비 중인 김 총리를 겨냥한 발언으로 해석된다.

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