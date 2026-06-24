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임영웅 "나는 히트곡 가수 아니다" 토크 중 속내 공개

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가수 임영웅이 "나는 히트곡을 가진 가수가 아니다"라고 말했다.

 

임영웅은 23일 SBS TV 예능 프로그램 '산골총각 영웅'에서 산골 하우스에서 반려견 시월이와 게스트 허경환·현봉식·조째즈외 함께 시간을 보냈다.

가수 임영웅. &#39;산골총각 영웅&#39; 유튜브 캡쳐
가수 임영웅. '산골총각 영웅' 유튜브 캡쳐

이날 임영웅은 게스트들과 함께 '재즈바 만들기'에 돌입했다.

 

조째즈의 주도 아래 목공 작업이 진행됐고 이 과정에서 임영웅은 남다른 목공 실력을 뽐냈다.

 

조째즈가 "목수 좀 해본 것 같다"고 하자 임영웅은 "이모부가 운영하시는 가구 공장에서 아르바이트를 했다. 고등학교 때도 하고 군대 가기 전에도 했다. 용돈 벌려도 다녔다"고 했다.

 

조째즈와 현봉식은 임영웅이 다른 사람 말을 잘 들어주고 노래가 아닌 연기 분야에서도 열심히 하는 모습이 인상 깊었다고 했다.

 

그러자 임영웅은 "연기는 재밌다. 토크쇼는 자신 없다. 정해져 있지 않은 질문에 답하는 게 자신 없다"고 했다.

 

이어 공개된 예고편에서 임영웅은 "팬들이 나를 좋아해 주시지만 나는 히트곡을 가진 가수가 아니라고 생각한다"며 "형의 기분을 느껴보고 싶다"고 말했다.

<뉴시스>


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