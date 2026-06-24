임영웅 "나는 히트곡 가수 아니다" 토크 중 속내 공개

가수 임영웅이 "나는 히트곡을 가진 가수가 아니다"라고 말했다.

임영웅은 23일 SBS TV 예능 프로그램 '산골총각 영웅'에서 산골 하우스에서 반려견 시월이와 게스트 허경환·현봉식·조째즈외 함께 시간을 보냈다.

가수 임영웅. '산골총각 영웅' 유튜브 캡쳐

이날 임영웅은 게스트들과 함께 '재즈바 만들기'에 돌입했다.

조째즈의 주도 아래 목공 작업이 진행됐고 이 과정에서 임영웅은 남다른 목공 실력을 뽐냈다.

조째즈가 "목수 좀 해본 것 같다"고 하자 임영웅은 "이모부가 운영하시는 가구 공장에서 아르바이트를 했다. 고등학교 때도 하고 군대 가기 전에도 했다. 용돈 벌려도 다녔다"고 했다.

조째즈와 현봉식은 임영웅이 다른 사람 말을 잘 들어주고 노래가 아닌 연기 분야에서도 열심히 하는 모습이 인상 깊었다고 했다.

그러자 임영웅은 "연기는 재밌다. 토크쇼는 자신 없다. 정해져 있지 않은 질문에 답하는 게 자신 없다"고 했다.

이어 공개된 예고편에서 임영웅은 "팬들이 나를 좋아해 주시지만 나는 히트곡을 가진 가수가 아니라고 생각한다"며 "형의 기분을 느껴보고 싶다"고 말했다.

<뉴시스>

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