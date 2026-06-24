민형배 통합시장·김대중 통합교육감 공식 취임식 없이 업무 시작

민형배 전남광주통합특별시장·김대중 통합특별시교육감 당선인이 내달 1일 공식 취임식을 하지 않고 업무를 시작한다.

민·김 당선인 인수위원회는 7월1일 전남광주특별시가 공식 출범하지만 별도의 취임식 없이 시장과 교육감의 직을 곧바로 수행한다고 24일 밝혔다.

민 당선인은 통합특별시 출범 첫날 전남 무안 전남광주특별시의회로 출근 할 것으로 보인다. 특별시의회 첫 본회의가 7월1일 자정에 열릴 것으로 예상돼 민 당선인도 의회에 출석해 특별시장으로서 각오를 밝히는 취임선서를 한다.

특별시의회는 당초 오전 7시에 개회 하려고 했지만 집행부 조직, 교육청 운영 등 필수조례와 규칙 등을 빠르게 논의해야 함에 따라 본회의 시간을 법정시간에 맞춰 재조정하고 있는 것으로 전해졌다.

민 당선인은 통합특별시 무안청사 집무실에서 업무 인수인계, 전남·광주 40년만의 통합으로 인한 시민 불편 최소화를 위해 관련 대책 등을 논의하고 결재하며 시장으로서 업무를 시작한다.

김 특별시교육감 당선인도 취임식 없이 광주청사에서 곧바로 업무를 개시한다.

김 당선인은 7월1일 오전 부교육감, 국장 등 간부들과 함께 광주학생독립운동기념탑과 현충탑, 국립5·18민주묘지를 참배한 후 교육 현장을 방문한다.

K-교육특별시 준비위원회와 교육청은 도심 공동화로 소멸위기에 처한 중앙초등학교와 산업 맞춤형 인재를 양성하고 있는 마이스터고교 방문 등 일정을 조율 중이다. 이후 오후에 형식적인 취임 행사를 생략하고 광주청사에서 공식 업무를 시작한다.

김 당선인은 교육감실에서 업무 인수인계서에 사인을 한 뒤 국과장 간부회의를 갖고 통합추진단으로부터 현안 업무보고를 받는다.

이날 김 당선인은 초대 특별시교육감으로서 교육행정 통합에 따른 조직 안정을 위한 첫 업무지시와 함께 K-교육특별시 비전도 제시할 것으로 전망된다.

전남광주통합특별시가 공식 항해를 시작했음을 알리는 출범식도 추후 열릴 것으로 보인다.

민 당선인 인수위 관계자는 “거창한 취임식은 하지 않으며, 특별시의회에서 하는 취임선서가 공식 취임식”이라며 “통합특별시가 출범 했음을 대내외적으로 선포하는 출범식도 상징물 등을 먼저 선정한 뒤 추진할 계획이다”고 했다.

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