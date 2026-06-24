국민체육진흥공단, 내부망 생성형 AI ‘KSPO-GPT’ 가동…전사 AX 박차

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 내부망 기반 생성형 인공지능(AI) 플랫폼 ‘KSPO-GPT’를 구축하고 24일부터 임직원 대상 서비스를 시작했다. 외부 인터넷과 분리된 안전한 환경에서 사내 데이터를 활용할 수 있도록 설계된 이번 시스템은 공단의 전사적 인공지능 전환(AX)을 본격화하는 핵심 기반이 될 전망이다.

서울 송파구에 위치한 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 사옥 전경. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

앞서 국민체육진흥공단(KSPO)은 지난해 7월 챗지피티(ChatGPT), 제미나이(Gemini) 등 다양한 최신 AI 모델을 선택해 활용할 수 있는 외부망 AI 플랫폼을 도입해 전 임직원에게 제공했다. 도입 이후 약 1년 만에 사용량이 40배 이상 증가하며 업무 활용도가 빠르게 확산됐지만, 외부망 기반 구조로 인해 사내 문서나 내부 규정 등 민감 정보의 직접 활용에는 제약이 뒤따랐다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) KSPO-GPT 메인 화면 사진. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

이번 KSPO-GPT는 이러한 한계를 보완해 내부 업무망에서 독립적으로 운영되는 구조로 설계됐다. 외부 인터넷과 완전히 분리된 환경을 적용해 정보 유출 위험을 원천 차단했고, 고성능 H200 GPU 기반의 추론 환경을 구축해 안정적인 응답 성능도 확보했다. 여기에 직관적인 대화형 인터페이스를 적용해 별도의 전문 지식 없이도 임직원 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 접근성을 높였다.

특히 이번 시스템에는 사내 문서와 규정, 업무 지식을 기반으로 답변을 생성하는 검색증강생성(RAG) 기술이 적용된 12종의 AI 업무 비서 기능이 탑재됐다. 이를 통해 직원들은 복잡한 행정 규정이나 절차를 빠르게 확인할 수 있을 뿐 아니라, 답변에 활용된 근거 자료까지 함께 확인할 수 있어 업무 정확성과 신뢰성을 동시에 확보할 수 있게 됐다.

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