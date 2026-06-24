옷에 묻은 볼펜 자국, 문지르면 더 번져…물파스 하나면 ‘싹~’

옷에 볼펜 자국이 생기면 즉각 지우는 조치를 취해야 한다. 시간이 지날수록 얼룩이 더 번지거나 쉽게 지울 수 없는 상태가 되기 때문이다. 생성형 AI로 만든 이미지

학교에서 공부할 때나 직장 생활을 하면서 셔츠 주머니에 넣어뒀던 볼펜이 터지거나 글씨를 쓰다가 실수로 소매나 옷에 볼펜 잉크가 묻어 난감했던 상황을 경험한 사람들이 많을 것이다.

볼펜 자국은 일반 세탁만으로는 잘 지워지지 않지만 올바른 방법을 사용하면 옷의 손상을 최소화하면서 깨끗하게 제거할 수 있다.

특히 볼펜 잉크의 종류와 옷감의 종류에 따라 제거 방법이 달라지기 때문에 이를 꼼꼼히 살펴보는 것이 좋다.

옷에 묻은 볼펜 자국, 왜 안 지워질까

볼펜은 펜촉 끝에 달린 작은 금속 볼이 종이와 마찰하며 굴러갈 때 잉크 저장소의 잉크를 묻혀 배출하는 원리로 작동한다.

볼펜 잉크에는 액체 또는 점성이 있는 염료와 용제(염료를 녹이고 점성을 조절하는 성분)가 포함돼 있다. 이 때문에 옷에 묻으면 섬유 깊숙이 스며들어 쉽게 지워지지 않는데다 시간이 지날수록 섬유와 결합해 제거가 더욱 어려워진다.

수성 볼펜은 물이나 알코올에 비교적 잘 녹지만, 유성 볼펜은 물에 녹지 않는 염료와 기름 성분이 포함돼 있어 제거가 더 어렵다.

수성 볼펜인지 유성 볼펜인지에 따라 지우는 방법도 다르기 때문에 이를 잘 숙지하고 세탁을 하는 것이 좋다.

볼펜 잉크가 옷에 묻었다고 무조건 문지르면 오히려 얼룩이 번질 수 있기 때문에 물파스나 알코올 등으로 지우는 것이 좋다. 생성형 AI로 만든 이미지

물파스·알코올 등으로 지우는 게 좋아

볼펜 잉크가 옷에 묻었다고 무조건 문지르면 오히려 얼룩이 번질 수 있기 때문에 문질러 지우려 하거나 물과 세제를 묻혀 비비는 시도는 삼가는 것이 좋다.

먼저 마른 천이나 휴지로 얼룩 부위를 가볍게 눌러 잉크가 더 번지는 것을 막는 것이 좋다.

특히 유성 잉크는 물만으로 제거하기 어렵기 때문에 무리하게 문지르지 않는 것이 좋다.

그리고 볼펜 잉크를 녹일 수 있는 물파스나 소독용 알코올(에탄올), 손소독제 등을 준비한다.

위에서 준비한 물파스나 소독용 알코올, 손소독제 등을 활용하면 볼펜 잉크를 비교적 손쉽게 제거할 수 있다.

물파스를 쓸 때는 볼펜 자국이 난 부위에 톡톡 두드려 잉크를 녹여내면 된다. 잉크가 천에 흡수되도록 반복해서 두드린다.

소독용 알코올을 사용할 때는 볼펜 자국 부위에 붓거나 적신 뒤 면봉이나 천으로 지우면 된다. 이 때 얼룩의 바깥쪽에서 안쪽 방향으로 가볍게 톡톡 두드려준다. 손소독제를 사용할 때도 비슷한 방법을 쓰면 된다.

이렇게 해서 잉크가 거의 다 지워졌다면 옷을 찬물로 헹군 뒤 중성세제를 이용해 가볍게 손세탁을 하면 된다.

옷감에 따라 볼펜 자국을 지우는 방법이 다르기 때문에 세탁 방법을 미리 숙지해두는 것이 좋다. 생성형 AI로 만든 이미지

옷감별로 지우는 법 달라…세탁법 숙지

다만 옷감에 따라 변색이 발생할 수도 있어 눈에 잘 띄지 않는 부분에 먼저 테스트를 하고 볼펜 자국을 지워야 한다.

면이나 폴리에스테르를 사용한 일반 의류의 경우 볼펜 자국 뒷면에 수건을 대고 물파스를 톡톡 두드려 잉크를 녹인 뒤 흐르는 물에 헹구고, 소독용 알코올이나 손소독제를 쓸 경우 화장 솜에 묻혀 얼룩 부위를 살짝 눌러 닦아낸다.

이때 옷감을 문지르면 얼룩이 번질 수 있으니 꼭 수건 위에서 톡톡 두드려 잉크를 빼내야 한다.

실크나 울 등 민감한 소재는 변색이나 손상이 발생할 수 있어 전문 세탁소 이용이 권장된다.

만약 볼펜 자국이 난 지 오랜 시간이 지났다면 가정에서 얼룩을 제거하기 어려울 수 있다. 이때 무리하게 약품을 사용할 경우 오히려 옷감이 손상될 수 있기 때문에 전문 세탁소에 맡기는 것이 좋다.

시간이 지날수록 잉크가 섬유 깊숙이 스며들어 제거가 어려워지는 만큼 얼룩이 생겼다면 가능한 한 빨리 조치하는 것이 좋다.

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