최여진, 끊이지 않는 루머에 입 열었다…‘재벌설·이혼’ 모두 사실 아냐

배우 최여진이 자신과 남편을 둘러싸고 온라인상에서 확산된 각종 루머에 대해 직접 설명하며 답답했던 심경을 털어놨다.

최여진은 23일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에 출연해 결혼 이후 근거 없는 소문으로 적지 않은 스트레스를 겪었다고 밝혔다. 그는 사실과 다른 이야기들이 계속해서 퍼지면서 당혹스러운 상황이 이어졌다고 전했다.

‘최여진 김재욱, 카더라 가짜 뉴스에 마음고생 심했던 일화’ 영상 캡처. SBS Entertainment

방송에서 최여진의 남편 김재욱을 둘러싼 여러 추측성 이야기 가운데 이른바 ‘8000억 원대 재벌설’에 대해 언급되자, 그는 “그러다 또 재벌설 교주설 난다”고 온라인에서 재벌이라는 이야기뿐 아니라 종교 지도자라는 구설수를 말했다.

김재욱 역시 “100억짜리 영화 만든다더라”고 또 다른 의혹을 덧붙였다. 이에 진행자 김숙이 “뉴스 많이 났더라”며 최여진에게 “가짜 뉴스 때문에 고생 많이 하시지 않았나”고 물었다.

그러자 최여진은 “많이 면역이 됐지만 조금 황당했던 일이 있다”며 “작년 겨울에 반려견 두 마리를 동시에 잃었다”고 설명했다. 해당 소식을 SNS(사회관계망서비스)에 게재 후 이혼설로 둔갑하게 됐다고 밝히며 황당하다는 반응을 보였다. 이어 이러한 내용들은 사실과 전혀 다르다고 선을 그었다.

또 다른 루머의 배경도 공개했다. 그는 신혼집 공사가 진행되는 동안 카라반에서 생활한 경험을 언급하며 당시 상황을 표현한 단어가 예상치 못한 오해를 낳았다고 밝혔다. 카라반 생활을 두고 스스로 ‘노숙’이라는 표현을 사용했는데, 일부에서는 이를 확대 해석해 실제로 부부가 갈등 끝에 헤어졌다는 식의 허위 정보가 퍼졌다는 것이다.

최여진은 방송을 통해 지인들의 의심까지 받았다고 밝혔다. 그는 “어떤 프로그램에서 이영자를 만났는데 ‘진짜 아니었어?’라고 묻더라”며 답답한 심경을 전했다.

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