호르무즈 내 한국 선박 4척 추가로 빠져나와…한국인 26명 승선

미국과 이란의 종전 합의 이후 두 척의 한국 선박이 호르무즈 해협을 통과한 데 이어 네 척의 한국 선박이 추가로 해협을 빠져나오고 있다.



해양수산부는 24일 "호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 우리 선사 운용 선박 4척이 해협을 통과해 정상 항해하고 있다"고 밝혔다.

HMM의 1만6천TEU급 컨테이너선 다온호. 마린트래픽 캡처

이들 선박에는 한국인 선원 총 26명이 승선 중이다. 네 척 가운데 목적지가 한국인 선박은 한 척이다.



미국과 이란의 종전 합의 이후 한국 선박 두 척이 호르무즈 해협을 빠져나온 데 이어 네 척이 추가로 해협을 통과함에 따라 현재 해협 안쪽에 남은 한국 선박은 18척이다.



해협 내 한국인 선원은 한국 선박에 승선 중인 75명과 외국 선박에 탄 33명을 합해 모두 108명이다.



해수부는 "해협 내측에 대기 중인 우리 선박 18척에 대해서도 통항 관련 동향 및 정보 제공을 통해 선사 자체 운항 계획 수립과 향후 안전한 통항을 지원하겠다"고 했다.

중동전쟁 이후 호르무즈 해협에 갇혀 있던 한국 선박 중 처음으로 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유운반선(VLCC) '유니버설 위너'호가 지난 10일 원유 하역을 위해 울산 앞바다에 도착해 해상원유하역시설인 부이로 접근하고 있다. 연합뉴스

중동 전쟁으로 호르무즈 해협에 발이 묶였던 선박들은 미국과 이란의 종전 합의 이후 잇달아 해협을 빠져나오고 있다. 해협 내 한국 선박들도 순차적으로 해협을 빠져나올 전망이다.



한편 종전 합의 이후 먼저 해협을 빠져나온 두 척의 한국 선박은 HMM의 1만6천TEU급 컨테이너선 다온호와 유조선(VLCC) 유니버설글로리호로 밝혀졌다.



HMM은 이날 이 두 척의 선박이 호르무즈 해협을 안전하게 벗어나 운항 중이라고 밝혔다. 이들 중 원유 200만배럴을 실은 유니버설글로리호는 다음 달 중순 여수항에 도착할 것으로 예상된다.



해수부는 "우리 선박의 안전한 통항이 이뤄질 수 있도록 해협 통항 관련 정보 제공, 실시간 모니터링 등 안전 운항을 지원하고 있다"고 강조했다.

<연합>

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