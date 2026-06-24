코스피, 전날 폭락 딛고 3~4%대 급반등…장중 8,500선 회복

(서울=연합뉴스) 서대연 기자 = 24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비152.95p(1.86%) 오른 8,356.79로, 코스닥 지수는 전장보다 13.61p(1.53%) 오른 905.13으로 출발했다. 원/달러 환율은 전날보다 4.2원 내린 1534.9원에 개장했다. 2026.6.24 dwise@yna.co.kr

24일 코스피는 전날의 급락을 딛고 상승 출발했다.



이날 오전 9시 15분 현재 코스피는 전 거래일 대비 257.88포인트(3.14%) 상승한 8,461.72다.



지수는 전 거래일 대비 152.95포인트(1.86%) 오른 8,356.79 시작한 뒤 상승 폭을 확대하고 있다. 장중 8,542.22(4.12%)까지 오르기도 했다.



유가증권시장에서 개인 투자자와 기관이 각각 4천519억원, 2천218억원 순매수하며 지수를 견인하고 있다.



반면 외국인은 7천348억원 순매도 중이다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 4.2원 내린 1,534.9원에 거래를 시작했다.



코스피는 미국 기술주 하락에도 개인 중심의 저가 매수세가 유입되면서 상승 출발했다.



간밤 미국 뉴욕 증시에서는 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 2.22% 내렸고 필라델피아 반도체 지수도 7.6% 하락했다.



종목별로는 실적 발표를 앞두고 있는 마이크론(-13.2%)을 비롯해 퀄컴(-8.0%)과 인텔(-6.1%), AMD(-6.0%) 등 주요 반도체 업체들의 주가가 일제히 떨어졌다.



AI 관련 밸류에이션 부담과 고점 경계감이 확산한 영향이다.



그러나 이날 코스피는 전날 10% 가까이 급락한 데 따른 반발 매수세가 반도체주를 중심으로 유입되면서 우상향하고 있다.



한지영 키움증권 연구원은 "금일에는 미국 증시에서의 반도체주 급락 선반영 인식 속 전일 폭락에 따른 기술적 매수세 및 저가 매수세 유입 등으로 반등 출발하면서 폭락분을 만회해 나갈 것"이라고 전망했다.



그는 "금일 새벽에 발표된 한국의 MSCI 선진국 지수 관찰 대상국 편입 불발 소식은 제한적일 것"이라고 부연했다.



시가총액 상위주 가운데서는 전날 12% 이상 급락했던 '반도체 투 톱' 삼성전자[005930](7.74%)와 SK하이닉스[000660](4.62%)가 큰 폭으로 오르고 있다.



또 SK스퀘어[402340](0.49%), 삼성전기[009150](3.77%), 현대차[005380](0.78%), 삼성생명[032830](2.94%) 등도 상승 중이다.



다만 LG에너지솔루션[373220](-0.69%), 삼성바이오로직스[207940](-1.10%), 두산에너빌리티[034020](-0.34%) 등은 내리고 있다.



업종별로 유통(4.77%), 전기·전자(4.64%), 전기·가스(3.65%), 제조(3.57%) 등은 상승하고 음식료·담배(-1.78%), 금융(-1.54%), 부동산(-1.49%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 2.30포인트(0.26%) 상승한 893.82다.



지수는 전장보다 13.61포인트(1.53%) 오른 905.13으로 출발한 뒤 1% 안팎의 상승세를 보이고 있다. 장중 하락전환했다가 다시 상승세로 돌아서기도 했다.



코스닥 시장에서 개인과 기관이 각각 629억원, 742억원 순매수 중이고 외국인은 1천345억원 순매도하고 있다.



시총 상위주 중에서 알테오젠[196170](0.75%), 에코프로[086520](0.10%), 레인보우로보틱스[277810](2.19%) 등은 오르고 에코프로비엠[247540](-1.99%), 주성엔지니어링[036930](-0.76%), 삼천당제약[000250](-1.12%) 등은 내리고 있다.

<연합>

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