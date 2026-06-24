'지니이즈백' 백진희, 술 끊은 이유 "만취 후 반지·팔찌 다 잃어버려…무서웠다"

유튜브 채널 '지니이즈백' 캡처

유튜브 채널 '지니이즈백' 캡처

배우 백진희가 술을 끊게 된 계기를 고백했다.

지난 23일 유튜브 채널 '지니이즈백'에는 '대학 찐친들이 폭로하는 백진희 대학 뽀시래기 시절! 술을 끊은 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 백진희는 대학 시절 친구들과 만나 이야기를 나눴다. 그는 "안 좋은 일이 있어서 술을 많이 마셨다"며 "그때 얼마나 많이 마셨냐 하면 우리 4명이 있었는데 옆에 술병이 8병까지 있었다"고 운을 뗐다.

이어 백진희는 "그리고서 내가 취했나 보더라, 안 좋은 일이 있었으니까 막 먹은 거다, 그리고 내가 사라졌다"며 "'화장실 다녀올게' 하고 화장실을 갔는데 내가 거기서 집에 가버린 것"이라고 당시에 대해 설명했다.

백진희는 "다음날 보니 귀걸이랑 반지랑 팔찌랑 다 잃어버렸더라"며 "택시비가 우리 집에서 이태원이었으니까 얼마 안 나오는데 택시비가 8만 얼마가 찍혀있더라"고 고백했다. 그러면서 "내 자신이 너무 무섭더라"며 "그 뒤로 술을 끊었다"고 털어놨다.

<뉴스1>

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