남부·제주 중심 비…서울 ‘한낮 30도’ 무더위 [오늘날씨]

수요일인 24일은 새벽부터 전남 남부와 경남권, 오전부터는 강원 남부 동해안과 경북 동해안에 비가 시작되겠다. 제주도에도 비가 내리겠다.

서울 광화문광장 분수대를 찾은 어린이들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 새벽부터 전남 남부와 경남권, 제주도에 비가 시작되겠으며 오전부터는 강원 남부 동해안과 경북 동해안으로 비가 확대되겠다. 전남 남부와 경남 서부 내륙은 밤에 대부분 비가 그칠 전망이다.

새벽부터 오후 사이에는 광주·전남 북부와 전북, 대구·경북 남부 내륙에도 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 남부 동해안과 전남 남부가 각각 5~10㎜ 수준이다.

기온은 당분간 평년(최저 17~20도, 최고 24~29도)과 비슷하거나 조금 낮겠지만, 낮 최고기온은 대부분 지역에서 평년 수준을 유지하겠다.

이날 아침 최저기온은 14~20도, 낮 최고기온은 22~30도로 예보됐다.

주요 도시 아침 최저기온은 서울 19도, 인천 19도, 춘천 16도, 강릉 17도, 대전 18도, 대구 18도, 전주 18도, 광주 20도, 부산 20도, 제주 21도다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 29도, 춘천 27도, 강릉 23도, 대전 26도, 대구 23도, 전주 28도, 광주 26도, 부산 23도, 제주 24도로 예상된다.

강풍에도 주의가 필요하다. 강풍특보가 발효된 제주도는 새벽까지 순간풍속 시속 70㎞ 이상, 산지는 시속 90㎞ 이상의 매우 강한 바람이 불 것으로 예상된다.

또 오전까지 전남 남해안과 경남 해안에도 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 불 수 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보일 것으로 전망됐다.

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