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李대통령, 주한 외교단과 ‘치맥 만찬’…“더 나은 미래 만들자”

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박진영 기자 jyp@segye.com

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“50여개국 정상들과 100여차례 회담·회동”
“주한외교단 덕분…원활한 활동 물심양면 지원”

이재명 대통령이 23일 주한 외교 사절단을 청와대로 초청해 실용 외교 성과를 공유하며 “소중한 동반자로서 더 나은 미래를 만들어가길 희망한다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 23일 청와대 녹지원에서 열린 주한외교단 초청 만찬에서 인사말을 하고 있다. 청와대 제공
이재명 대통령이 23일 청와대 녹지원에서 열린 주한외교단 초청 만찬에서 인사말을 하고 있다. 청와대 제공

이날 오후 청와대 녹지원에서 진행된 치맥(치킨·맥주) 등 만찬 행사엔 주한 외교단장인 샤픽 라샤디 주한 모로코 대사를 비롯해 112개국 상주 공관 대사와 18개 국제기구 대표, 관계 부처 장관 등 160여명이 참석했다. 청와대 녹지원에서 주한 외교단 행사가 열린 건 2019년 이후 7년 만이다.

 

이 대통령은 X(옛 트위터)에 글을 올려 “취임 후 지난 1년 동안 50개국이 넘는 정상들과 만나 100여차례의 정상회담과 회동을 가졌다”며 “세계 각국 지도자들과 신뢰를 쌓고 협력의 지평을 넓혀 올 수 있었던 것은 본국과 대한민국을 잇는 주한 외교단 여러분이 계셨기 때문”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 각국과 대한민국이 공동의 도전에 함께 대응하고, 상생과 번영의 미래를 만들어갈 수 있도록 더욱 애써 주시길 부탁드렸다”며 “우리 정부 역시 외교단 여러분께서 외교 활동을 원활히 수행하실 수 있도록 물심양면으로 지원하겠다”, “소중한 동반자로서 함께 성장하고 협력하며 더 나은 미래를 만들어가길 희망한다”고 덧붙였다.

 

이 대통령은 이 자리에서 한국어로 건배를 선창하며 참석자들에게 건배를 제의했다. 이에 샤픽 라샤디 주한 외교단장이 외교단을 대표해 평화와 번영, 한국과 국제사회 간 우정을 기원하며 건배를 제의했다. 이어 필립 베르투 주한 프랑스 대사, 고조 최 주한 가나 대사, 고랑랄 다스 주한 인도 대사, 제임스 헬러 주한 미국 대사대리가 외교·경제·문화 강국으로 성장한 대한민국과의 파트너십을 심화시키겠다는 의지를 밝혔다고 강유정 수석대변인은 전했다.

 

일부 참석자들은 한국의 정 문화에 대한 인상을 소개하며 한국의 경제 성장과 민주주의 발전 과정이 국제사회에 깊은 울림을 주고 있다고 평했다. 외교단은 한국이 국제 규범과 다자주의를 수호하고, 분쟁과 불균형 문제, 공급망, 인공지능(AI) 등 주요 과제 해결에 선도적으로 기여하는 국가란 점도 높이 평가했다.


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