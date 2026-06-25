선관위, 진상규명위 수사의뢰 권고에 "합수본에 자료 제출"

중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 책임자들에 대한 진상규명위원회의 수사의뢰 권고를 수용하는 대신 검경 합동수사본부에 관련 자료를 모두 제출하기로 결정한 것으로 확인됐다.



강동완 중앙선관위 사무총장 직무대리는 23일 국회 '6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사 특별위원회' 전체회의에서 국민의힘 서범수 의원의 관련 질의에 "어제 전체위원회에서 (수사의뢰) 권고 대상인 상임위원님(위철환 중앙선관위원장 직무대행)과 제가 퇴장한 상태에서 위원님들 간 논의가 있었다"며 이같이 말했다.

경기 과천 중앙선거관리위원회 모습.

강 직무대행은 서 의원이 "왜 수사 의뢰를 하지 않느냐"고 거듭 묻자 "그 부분에 대해서는 상임위원도 그렇고 저도 내용을 알 수가 없다"고 답했다.



이에 서 의원은 "셀프 면제"라며 위 직무대행을 향해 "이럴수록 더 엄중하게 처리해야 하는 것 아닌가. 이러니까 사퇴하라는 것"이라고 비판했다.



서 의원은 이어 "(이번 사태에) 책임 있는 사람이 버티고 있으니 사무처에서 알아서 기는 것"이라며 "책임이 덜한 사람, 좀 자유로운 사람이 새롭게 마무리해야 한다고 생각해 7월 1일 (국조특위) 2차 기관보고 때까지 거취를 결정하시라고 말씀드린 것"이라고 지적했다.



위 직무대행은 거취에 대한 서 의원의 질의에 묵묵부답으로 일관했다.



이에 서 의원은 2차 기관보고 때까지 거취 결정이 없을 경우 국민의힘에서 위 직무대행에 대한 탄핵안 발의를 검토하겠다고 경고했다.



반면 더불어민주당 김용만 의원은 위 직무대행에게 "다른 분들께서는 지금 빨리 사퇴하라는데 저는 생각이 다르다. 일단 책임지고 해야 할 것들은 하시고 난 다음 사퇴를 하시고 처벌받으시라"고 말했다.



투표용지 부족 사태 진상규명위는 지난 19일 선관위 수뇌부 12명에 대해 수사 의뢰를 권고했다.



권고 대상에는 위 직무대행과 강 직무대리를 비롯해 노태악 전 위원장, 허철훈 전 사무총장, 윤재수 전 선거정책실장 등이 포함됐다.

<연합>

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